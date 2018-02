GABRIEL GARKO / Le sue trasformazioni del viso dovute ad un problema di salute? (Superbrain)

02 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Gabriel Garko a Superbrain

Le trasformazioni a cui Gabriel Garko, amato attore di numerose fiction televisive di successo, ha abituato il pubblico e i suoi fan sono oramai molte. È proprio quello che è successo in questi giorni, quando il popolare attore e showman è finito nel tritacarne di Fatti e rifatti, nota rubrica del tg satirico di casa Mediaset, Striscia la notizia per i suoi presunti ritocchini di botox. Gabriel Garko, tuttavia sembra essere rimasto indifferente alla cosa, i suoi social infatti non hanno dato alcuna risposta al programma di Canale 5, probabilmente segno che l’attore, ormai con una carriera ben consolidata alle spalle, sia stato in grado di farsi scivolare a dosso quelle che lui ritiene solo cattiverie, cosa che non aveva fatto in passato. Proprio infatti in queste ultime settimane, l’attore ospite a Sabato Italiano, programma del sabato pomeriggio di Rai 1 aveva svelato come il gonfiore che a volte il suo viso mostra è dovuto ad un problema di salute che spesso gli succede e che non è di certo associato al botulino che non ha la solita caratteristica di gonfiare.

GABRIEL GARKO, “DARIO ERA UN NOME CHE NON MI STAVA PIÙA ADDOSSO”

Tuttavia quello che di certo viene fuori dalle sue parole è che Gabriel Garko è sì consapevole della sua bellezza e del suo fascino, ma che di certo non ha un rapporto spensierato con il suo corpo che sottopone a pesanti allenamenti pur si conservarlo nella piena tonicità e splendore. Ammette però che il suo aspetto gli ha aperto molte porte, aiutandolo nella sua carriera, anche se lui spesso ne nota più i difetti che i pregi. Queste le sue parole al portale gossip blog: “Della mia bellezza ne parlano gli altri. Sono gli altri che la considerano la mia più convincente chiave comunicativa. Io sono soprattutto altro e ho un mondo interiore più bello e ricco della mia fisicità. Credo di avere dei difetti: non mi piacciono i miei occhi. Del resto non posso dire nulla. Sono consapevole di essere un bel ragazzo e sono ancora più conscio che, se non avessi avuto questo aspetto, non avrei mai raggiunto i traguardi professionali”. Ha svelato anche una chicca molto particolare riguardo il suo vero nome all’anagrafe: “Dario era un nome che non mi stava più addosso. Ho trent'anni di carriera alle spalle e tutti mi conosco come Gabriel. Per facilitare le cose, ho cambiato anche la mia anagrafe. Di Dario, ricordo la mia gioventù, i miei anni di studi scolastici. Un periodo bello e spensierato. Mi ricordo le giornate passate con gli amici: i sogni, le speranze, l’assenza di problemi e pensieri negativi”.

