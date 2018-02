GEORGETTE POLIZZI E LUCA DORIGO / Le nuove pesanti accuse: "Lui è la concausa della mia malattia"

Georgette Polizzi, ospite di Barbara d'Urso ha lanciato una nuova pesantissima accusa contro il suo ex Luca Dorigo: è lui la causa della sua grave malattia?

02 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Georgette Polizzi

Georgette Polizzy e Luca Dorigo non sono nuovi a botta e risposta mediatici, attraverso i social network o qualche salotto televisivo. È questo quanto accaduto tra i divani della sempre presente Barbara d'Urso che ha ascoltato il lungo sfogo della ex fidanzata di Temptation Island, giunta lanciare una pesante accusa nei confronti dell'ex tronista di Uomini e donne. Secondo quanto riportato dalla Polizzi, Luca avrebbe avuto un ruolo importante nella grave malattia che non permette di avere figli. Ecco quanto da lei rivelato: "Ho una malattia, a causa di questa non posso avere figli in maniera naturale. Dopo essermi fidanzata con lui, dopo una settimana, sono stata ricoverata in ospedale. Durante il fidanzamento sono stata molte volte in ospedale. Luca non è la causa della mia malattia, io ce l'ho: sono nata così. Luca è la concausa. La malattia c'era, lui è andato ad amplificare.

Georgette Polizzi contro Luca Dorigo: la concausa della mia malattia

Secondo quanto rivelato da Georgette Polizzi da Barbara d'Urso, Luca Dorigo avrebbe avuto un ruolo importante nella malattia di Georgette Polizzi: "Se io vengo a contatto con delle cose sporche mi vengono degli ascessi interni e sono costretti a togliermi degli organi interni". Parole non troppo facili da comprendere ma che hanno sorpreso sia la Carmelita nazionale che il direttore del settimanale Novella 2000 Roberto Alessi presente in studio. A tali dichiarazioni ha fatto seguito il tentativo di questi ultimi di placare gli animi, evitando ulteriori polemiche: Barbara e Alessi hanno quindi chiesto alla Polizzi di ritrattare le sue dichiarazioni, ma lei è rimasta ferma nelle sue intenzioni, accusando platealmente il suo ex fidanzato. E oggi nei social network continua la discussione con i followers di Dorigo adirati contro la giovane stilista, in attesa delle dichiarazioni ufficiali del diretto interessato.

© Riproduzione Riservata.