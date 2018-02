Gina Lollobrigida / La stella sulla Walk of Fame di Hollywood: "Non dimenticherò mai il vostro amore!"

Gina Lollobrigida, la stella sulla mitica Walk of Fame di Hollywood, la gioia e la commozione dell'attrice che ringrazia tutti e ricorda il cinema come il suo grande amore.

02 febbraio 2018 Valentina Gambino

Gina Lollobrigida star di Hollywood

La nostra Gina Lollobrigida è una star anche di Hollywood. 91 anni e non sentirli… mai. Ecco perché la sua stella brilla da oggi anche sulla passerella della mitica Walk of Fame. Arrivata a Los Angeles per ricevere l’omaggio da parte del cinema Hollywoodiano, l’attrice ha raccontato di essere estremamente commossa: “Non mi aspettavo di tornare a Hollywood e trovare ancora tutto questo amore”, ha dichiarato direttamente sul palcoscenico. La sua stella è la numero 2.628 e farà pare di tutte quelle del famoso boulevard. “Sono stata viziata dall’America, fin dal primo momento che ci sono stata per realizzare il mio primo film con la MGM insieme a Frank Sinatra. Mi ricordo che mi trattò come una regina. Non lo dimenticherò mai”, ha poi aggiunto raccontando straordinari aneddoti della sua strepitosa carriera al cinema. Emozionata come non mai, la Lollo ha voluto ringraziare anche tutti gli estimatori, per averla resa popolare e l’affetto che le dimostrano anche attualmente.

Gina Lollobrigida, Hollywood non la dimentica

Gina Lollobrigida ha quindi condiviso ad Hollywood tutta la sua emozione. Dopo i ringraziamenti di rito, ha voluto precisare quanto il cinema possieda ancora qualcosa di estremamente luminoso in grado di farla brillare e “sentire viva”. Quando la sua personale stella è stata scoperta e resa pubblica, l’attrice si è inginocchiata toccandola ripetutamente (quasi non ci credesse) e ha mandato baci ai fotografi. L’America quindi, ha pienamente dimostrato di non avere mai dimenticato il talento indiscusso della Lollo che, nonostante le numerose soddisfazioni ottenute con la sua strepitosa carriera, ha mostrato enorme commozione e stupore. Gina Lollobrigida ebbe il merito e la fortuna di lavorare con alcuni dei più importanti attori e registi dell’epoca quali Sean Connery, Humphrey Bogarts, Rock Hudson, Anthony Quinn, Tony Curtis e Billy Wilder. Da questo momento l’attrice è la quattordicesima italiana ad essere sulla Walk of Fame di Hollywood: chi sarà la numero 15?

© Riproduzione Riservata.