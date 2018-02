I migliori Fratelli di Crozza/ Anticipazioni 2 febbraio: le migliori imitazioni di Maurizio Crozza

I migliori Fratelli di Crozza: oggi, venerdì 2 febbraio, alle 21.25 sul Nove, va in onda il meglio dello show di Maurizio Crozza con le sue esibizioni più famose.

02 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Fratelli di Crozza

I migliori Fratelli di Crozza torna in onda oggi, venerdì 2 febbraio, alle 21.25 su canale 9, e in live streaming su Dplay Italia. In attesa della nuova stagione dei Fratelli di Crozza, il pubblico del famoso comico ligure, ha la possibilità di rivedere tutte le migliori esibizioni di Maurizio Crozza della scorsa stagione trascorrendo una serata all’insegna della comicità e dell’ironia. Verranno così riproposte le imitazioni del Presidente del Senato Pietro Grasso, di Rosario Crocetta, Giuliano Pisapia, ma anche dei due leader del Partito Democratico e del centrodestra, Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. Tra le altre esibizioni della scorsa stagione che verranno trasmesse nel corso della serata, ci saranno anche quelle del Maestro ayurvedico, del guru di yoga. Non mancheranno, poi, le famose parodie di Maurizio Crozza, anche quelle più recenti come quella del Ministro dell’Interno Marco Minniti e della la Ministra Valeria Fedeli. I migliori Fratelli di Crozza, dunque, ripropone gli sketch più divertenti di Maurizio Crozza.

DAL 16 FEBBRAIO LA NUOVA STAGIONE DE I FRATELLI DI CROZZA

Dal 16 febbraio, in prima serata sul canale 9, Maurizio Crozza tornerà in onda con la nuova stagione de I fratelli di Crozza. Ad annunciarlo è stato lo stesso comico ligure che, sui suoi profili social, ha anche rivelato il suo nuovo personaggio. Se nella scorsa stagione, le novità furono rappresentate dalle imitazioni di Marco Minniti, Vittorio Feltri, Valeria Fedeli, Rosario Crocetta, Alessandro Di Battista e Pietro Grasso, nella nuova stagione de I Fratelli di Crozza, il comico indosserà i panni di Carlo De Benedetti, imprenditore e storico editore del quotidiano La Repubblica. “Caparbi fratelli miei, dopo aver sfottuto per vent'anni l'imprenditore, editore, finanziere di destra, mi sono accorto che c'è anche la versione di sinistra: l'Ing. Carlo De Benedetti. Spero ci dia le stesse gioie. Dal 16 febbraio lo troverete sul Nove tutti i venerdì alle 21.25”, scrive Crozza su Facebook.

© Riproduzione Riservata.