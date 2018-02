IL SEGRETO/ Donna Francisca ha le idee chiare: ecco come sconfiggere Cristobal! (Anticipazioni 2 febbraio)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 2 febbraio: Donna Francisca ha le idee chiare sulla strategia da usare per liberarsi una volta per tutte da Cristobal Garrigues.

02 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

Anche questa settimana la programmazione de Il Segreto si ferma al venerdì: come accade per una Vita, le vicende di Puente Viejo domani non troveranno spazio nel palinsesto pomeridiano di Canale 5 e verranno sostituite dalla diretta di Amici di Maria De Filippi. Questo pomeriggio, con inizio alle ore 16:30 sarà possibile assistere a qualche parziale buona notizia per Camila e Hernando: è vero che la donna si sente ancora molto scossa per il tradimento subito, ma è altrettanto vero che oggi concederà qualche speranza di riavvicinamento al marito. Dopo avere bruciato tutti gli oggetti personali di Lucia ancora presenti a Los Manantiales, infatti, Camila si sentirà libera dai fantasmi del passato e pronta a guardare avanti, provando a dimenticare quanto accaduto con la sua terribile amica cubana. Il peggio potrà dirsi passato alle sorgenti?

Il Segreto: Donna Francisca pronta alla prova decisiva?

Nella puntata odierna de Il Segreto, Donna Francisca sarà più che mai decisa a dare il colpo di grazia a Cristobal Garrigues, ancora profondamente turbato dalla morte del padre. La ricca signora non avrà fretta per portare a termine il suo piano e attenderà il momento giusto per agire: le sue intenzioni saranno chiare ovvero sfruttare la depressione del suo rivale per allontanarlo una volta per tutte da Puente Viejo. Dopo una serie innumerevole di tentativi andati a vuoti, riuscirà finalmente a raggiungere il suo obiettivo? Per Matias e Beatriz tutto sarà chiaro: nonostante la loro prima notte d'amore, non potrà esserci futuro per loro a causa dell'impegno preso tra il giovane Castaneda e Marcela. Quest'ultima, ignara delle recenti vicissitudini, tenterà di farsi voler bene in famiglia, facendosi apprezzare nel suo lavoro alla locanda. E dopo alcuni giorni difficili, riuscirà finalmente ad essere d'aiuto ad Emilia in cucina, dimostrando di essere più abile del previsto...

