IRENE FERRI È LUISA/ L'ennesima bugia di Lorenzo e l'incontro con Flavio (Immaturi La serie)

Luisa, personaggio interpretato da Irene Ferri, dovrà fare i conti con l'ennesima bugia di Lorenzo, che oltre a vivere ancora con i suoi genitori non ha mai preso la patente.

02 febbraio 2018 Fabiola Iuliano

Irene Ferri (Facebook)

Aria di proteste fra i banchi di scuola, dove gli Immaturi, questa sera, si lasceranno coinvolgere dal fermento per l'occupazione scolastica. Determinata a protestare con gli altri compagni di avventura, Luisa resterà nei locali del suo liceo, ma quando scoprirà che la piccola Emma è a casa con la febbre, non potrà fare altro che salutare tutti e cercare di raggiungerla al più presto. Per arrivare da lei prima possibile, chiederà un passaggio a Lorenzo, ma proprio in questa occasione scoprirà che il suo ex fidanzato non ha mai preso la patente di guida. La maturanda dovrà quindi mandare giù l'ennesima bugia del suo compagno di avventura, che già in passato le ha mentito diverse volte, nascondendo dettagli molto importanti sulla sua vita. Questa storia spingerà Luisa a cercare un taxi e proprio in questa occasione resterà vittima del fascino Flavio (Massimiliano Franciosa), un pilota che sembra ricambiare il suo interesse.

FINIRÀ TRA LE BRACCIA DI LORENZO? ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI

Luisa (personaggio interpretato da Irene Ferri) e gli altri Immaturi, questa sera riprenderanno il loro lungo percorso scolastico che li porterà a confrontarti molto presto con i temutissimi esami di maturità. Il cammino dei maturandi, però, non è solo quello fra i banchi di scuola, ma abbraccia una serie di situazioni ancora irrisolte, alla scoperta delle loro paure più ataviche. Luisa, madre single della piccola Emma, dopo aver sofferto in passato per amore non ha più intenzione di buttarsi a capofitto in una nuova avventura sentimentale; di conseguenza, nell'ultima puntata, ha inconsciamente mandato a monte l'appuntamento con il suo nuovo spasimante, un ricco imprenditore nel commercio dei tappi a corona. Tuttavia, Luisa non sembra aver peccato di immaturità, dal momento che, senza volerlo, ha scelto di intraprendere una strada che sentimentalmente la porterà fra le braccia di Lorenzo, l'altro grande immaturo di questa storia. Riusciranno i due protagonisti, con la complicità della piccola Emma, a fare finalmente un passo verso la tanto agognata "maturità"?

© Riproduzione Riservata.