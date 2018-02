Immaturi la serie/ Anticipazioni del 2 febbraio 2018: Claudia indietreggia con Piero?

Immaturi la serie, in prima Tv assoluta su Canale 5

IMMATURI LA SERIE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI



Nella prima serata di Canale 5 di oggi, venerdì 2 febbraio 2018, andrà in onda una nuova puntata di Immaturi la serie, in prima Tv assoluta. Sarà la quarta, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Claudia scopre che le cure di Simona costeranno più del previsto: per questo deve trovare in fretta una soluzione che le permetta di trovare il denaro necessario per aiutare la studentessa. Nel frattempo, Piero è costretto ad inventare ogni tipo di scusa per riuscire a convincere Cinzia delle proprie verità. Ormai messo con le spalle al muro, il dj sceglie di darle delle presunte prove riguardo all'esistenza di Angelo, il figlio immaginario che ha inventato fin dall'inizio del loro incontro. Idea così un piano che secondo lui sarà infallibile: sfrutterà una foto della figlia di Virgilio per farla apparire come un maschietto e spacciarla per il proprio bambino. Serena invece segue a vista d'occhio Lucrezia e non fa che ricordarle che il fidanzato è il figlio di un semplice autista ATAC, che non può quindi garantirle nessun tipo di futuro.

Daniele invece deve ancora sopportare la pressione degli strozzini e della fidanzata, che ha ormai deciso di lasciarlo. Il docente chiede inoltre il supporto di un amico, ma i suoi aguzzini gli lasceranno un chiaro messaggio sul sedile del motorino, invitandolo a provvedere al più presto al saldo dei suoi debiti e minacciandolo al tempo stesso di farlo finire in ospedale. Nello stesso momento, Virgilio si ritrova a coprire Piero da un'ennesima fidanzata e decide di rivedere la moglie. All'ultimo momento cambia però idea, soprattutto perchè nella sua mente inizia a farsi strada una nuova conquista. Si tratta di Doriana, una compagna di scuola che sta cercando di conquistare grazie a degli sms anonimi. Ad ogni contatto preferisce non rivelarle realmente la sua identità, sicuro di poterla conquistare con una tecnica mista di fascino e mistero. Nel frattempo, Luisa fa di tutto per testare i veri sentimenti di Lorenzo, di cui sembra aver intuito qualcosa. Per questo manifesta una chiara intenzione di andare a cena con il suo famoso corteggiatore, annuncio a cui Lorenzo reagisce male. L'uomo preferisce tuttavia in un secondo momento nasconderle la verità ed imputare la propria reazione al desiderio di fare da baby sitter alla piccola Emma.

Nei giorni seguenti, i maturandi devono affrontare il fatidico colloquio fra professori e genitori. Data la loro età, molti dei protagonisti decidono di parlare con i docenti in modo aperto. Maurizio però si presenta al fianco della moglie in istituto, visto che il figlio continua a comportarsi come un diciottenne e vuole avvallare la sua visione in tutto e per tutto. In realtà Maurizio nutre sempre la speranza che il figlio trovi una compagna e per questo è entusiasta di sapere che ha un appuntamento, salvo poi realizzare che si tratta di Emma. Virgilio invece cerca di corrompere una delle docenti, mentre Piero sfrutta l'incontro con Claudia per convincerla ancora una volta ad uscire insieme. Sembra alla fine riuscire a centrare il bersaglio, ma lo scoprirà solo in un secondo momento, quando la professoressa lo ricontatterà per stabilire giorno e ora dell'appuntamento. Dopo essersi presentata al fianco di Oscar, Francesca vede invece le proprie menzogne sgretolarsi di fronte al fascino che Daniele esercita nei suoi confronti. In seguito, Lucrezia ed il fidanzato sorprendono i rispettivi genitori al telefono con l'altro, intenti in atteggiamenti amorosi.

ANTICIPAZIONI DEL 2 FEBBRAIO 2018, EPISODIO 4

Nella puntata di questa sera, Francesca si ritroverà di fronte ad uno dei suoi peggiori incubi. Daniele infatti ha deciso di ripulirsi dal vizio del gioco e di frequentare un centro che lo aiuti a sostenerlo in questo percorso, ignorando che si tratta della stessa struttura frequentata dalla donna. Una volta che entrambi si ritroveranno l'uno di fronte all'altra, Daniele finirà per credere che Francesca sia in realtà un'ex alcolizzata in via di recupero, ipotesi che la donna decide di non smentire. Nel frattempo, Piero vive il suo primo appuntamento con Daniela e tutto sembra andare per il verso giusto. La professoressa decide però di fare marcia indietro in un secondo momento, divorata dai sensi di colpa e sempre più impegnata nel lavoro segreto al locale di lap dance. Virgilio invece continua a corteggiare Doriana, con l'intento di rivelarle la propria identità al momento opportuno, mentre Lucrezia ed il fidanzato decidono di fare fronte comune contro i genitori, che nel frattempo hanno scoperto un reciproco e inaspettato interesse sentimentale.

