Isola dei Famosi 2018/ Nervi tesi tra donne, Jonathan in lacrime

Isola dei Famosi 2018, nervi tesi tra le donne che non riescono a fare gruppo, le lacrime di Jonathan Kashanian commuovono il pubblico e i compagni di gioco.

02 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Isola dei Famosi 2018

Nervi sempre più tesi sull’Isola dei Famosi 2018 tra le donne. Se gli uomini, infatti, fanno gruppo e si aiutano a vicenda, la parte femminile dell’isola è sempre più in guerra. I contrasti stanno animando i primi giorni di permanenza sull’isola e stanno cominciando a stancare non solo gli uomini, ma anche il pubblico. Ad indignare i telespettatori è stato soprattutto l’ultimo litigio, quello tra Cecilia e Francesca con la Capriotti che ha chiamato “fenomeno da baraccone” la Cipriani. Parole durissime che non sono state perdonate dal pubblico che vedono in Francesca una persona buona e fragile. Anche quando non sono sulla stessa isola, però, le donne continuano a sparlarsi alle spalle. E’ il caso di Paola Di Benedetto e Rosa Perrotta che, sull’isola dei Peor, puntano il dito contro Alessia Mancini, leader della settimana. L’ex letterina non suscita molta simpatia nelle donne e se la settimana scorsa era finita nel mirino della Capriotti e di Chiara Nasti, stavolta è diventata il bersaglio della modella e dell’ex tronista. La situazione, dunque, rischia di degenerare con il pubblico che potrebbe mandare a casa tutte le donne avendo voluto vedere più solidarietà femminile.

LE LACRIME DI JONATHAN

Uno dei personaggi più positivi e amati dai telespettatori è sicuramente Jonathan, capace di vivere l’avventura sull’Isola dei Famosi 2018 con estrema leggerezza. L’ex gieffino sta approfittando della vita da naufrago per riflettere su se stesso e sui suoi sogni. Nelle scorse ore, complice un momento di debolezza, si è lasciato andare alle lacrime confessando di voler avere un figlio. "Appena esco di qua faccio il diavolo a quattro per avere un figlio - confida Jonathan Kashanian -. So che cosa comporta crescere un bambino, non lo penso tanto per. A volte mi sale un’ansia perché temo di non riuscirci e di invecchiare senza averne avuto uno. Me lo sento. Voglio che questa sia l'ultima cosa grande in cui mi accompagneranno i miei genitori" – ha dichiarato Jonathan scoppiando poi a piangere per poi aggiungere – “Farò questa cosa solo il giorno in cui saprò di essere forte, di poter stare in piedi con le mie gambe e regalare a questi bambini il futuro che si meritano. Io non prendo questo impegno se non potrò assolvere questo compito nei migliori dei modi. Sono nato responsabile".I compagni, emozionati dalle sue parole, l'hanno prontamente consolato.

