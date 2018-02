Italo Screpanti eliminato/ Video: "Mi tolgo dalle palle, faccio un favore a tutti" (Masterchef Italia 7)

Masterchef Italia 7, Italo Screpanti eliminato. Il concorrente lascia il programma ma non mancano le polemiche con gli altri compagni di squadra. Guarda il video.

02 febbraio 2018 Redazione

Masterchef Italia 7, Italo Screpanti eliminato [Screenshot]

"Italo, levati il grembiule, devi lasciare la cucina di Masterchef". Alla notizia dell'uscita del concorrente dal talent show culinario, qualcuno non ha esitato a esclamare "Era ora!". Anche Antonia Klugmann, dopo aver lodato Italo, ha comunque sottolineato come gli altri compagni d'avventura lo avessero visto, in più occasioni, come un dittatore. Dopo aver ringraziato tutti per averlo accettato a Masterchef, Italo ha poi aggiunto: "Purtroppo sono stato criticato per la mia saccenza, per la mia presunzione... sono un dittatore. Io sono Italo. Sono cresciuto, ho 74 anni e mi sono fatto sulla mia pelle, sulle mie spalle e nessuno mi può insegnare come devo vivere, chiaro?". E' stata sempre Antonia a rispondere alle sue parole: "Nessuno di noi 4 voleva insegnarti come vivere, nessuno di noi 4 ti ha definito un dittatore. Secondo noi l'occasione che ti sei perso è stata quella di alleggerirti un po' in un contesto diverso dal tuo. A livello umano, questo. Professionalmente è un'altra storia". Poco morbida la risposta dell'uomo nel congedarsi da Masterchef: "C'è una vecchia frase che dice- e io la posso dire- "Io sono già stato quello che voi siete. Ma non so se voi sarete, e dico a tutti, quello che io sono. Grazie". Nell'andare a salutare i giudici, ha anche aggiunto un esplicito: "Mi tolgo dalle palle, faccio un favore a tutti". E quando, uscendo, i compagni gli hanno fatto un applauso - come da tradizione- lui ha risposto, poco prima di andarsene: "Non sono accettati".

UN DIFFICILE PERCORSO NEL PROGRAMMA

Non è stata sempre facile l'avventura di Italo a Masterchef. Ci sono stati diversi momenti di tensione con i suoi compagni di viaggio in questo cammino culinario. Tra i momenti più difficili, i telespettatori ricorderanno il caso del curry, che ha provocato la perdita della Brigata Rossa nell’Esterna a Chinatown. Denise aveva dato precise indicazioni nella preparazione del piatto ma lui aveva voluto aggiungere la spezia, di testa sua. La sua squadra, a quel punto, aveva perso la sfida. Situazione simile in un'altra fase del programma, quando Screpanti ha voluto fare a modo suo, senza seguire gli ordini di Ludovica, a capo del gruppo. Anche in quel caso, Italo ha portato i suoi compagni al Pressure Test. Lui si è riuscito a salvare in entrambi i casi. Nell'esterna in Abruzzo non viene scelto da Manuela e si ritrova in prima persona al Pressure Test insieme a Fabrizio. Entrambi vengono criticati per il loro atteggiamento e per non saper seguire le indicazioni che vengono date. Nello scontro, però, come rivelato in questo pezzo, è proprio Italo a dover abbandonare il programma. Polemiche finali incluse. Clicca qui per vedere il video.

