JEREMIAS RODRIGUEZ / Video, a Uomini e donne o all'Isola dei Famosi? A Mattino 5 dice...

Jeremias Rodriguez ospite a Mattino 5 commenta le ultime rivelazioni sulle sorelle Rodriguez e sulle accuse e la crisi di Francesco Monte all'Isola dei Famosi 2018

02 febbraio 2018 - agg. 02 febbraio 2018, 10.33 Hedda Hopper

Jeremias Rodriguez

Jeremias Rodriguez è sicuramente il personaggio di punta del salotto di oggi di Federica Panicucci a Mattino 5. Tra risate e battutine, Jeremias Rodriguez non solo si è definito nuovamente single ma ha detto la sua anche su alcuni rumors che sono circolati in questi giorni ovvero quelli legati alla sua presenza a Uomini e donne. L'argentino ammette, velatamente, di essere stato contattato per la trasmissione di Maria De Filippi visto che si è lasciato andare un laconico: "Per ora ho detto no". A quanto pare, però, non è nelle sue intenzioni di dire no all'Isola dei Famosi 2018. Quando Federica Panicucci lo invita a partire per l'Honduras per difendere il suo ex cognato, lui si dice pronto a partire e insieme invitano la redazione a valutare questa ipotesi già dalla prossima settimana. A quanto pare il giovane Rodriguez non è stanco dei reality e sembra pronto anche alle intemperire dell'Isola, sarà contattato per la partenza magari come guest star?

FRANCESCO MONTE PIANGE PER CECILIA?

Sveglia all'alba per Jeremias Rodriguez che oggi è ospite in studio per la lunga parte dedicata al gossip e all'Isola dei Famosi 2018. Il bell'argentino si presenta in studio un po' addormentato e ammette che questi orari per lui sono un po' proibitivi ma poi si entra subito nel vivo della discussione. In un primo momento Federica Panicucci lancia una serie di servizi su Belen Rodriguez e la sua nuova vita in Svizzera con Andrea Iannone, il legame forte tra i tre fratelli e i loro genitori e, alla fine, si parla ancora di Francesco Monte. Jeremias ammette di non seguire molto l'Isola dei Famosi ma anche che ultimamente ha avuto modo di leggere e vedere qualcosa su quando accaduto a Francesco Monte. Ospite in studio anche il giornalista di Chi, Valerio Palmieri. Proprio lui ammette di essere amico di Jeremias e di aver parlato molto di quello che è successo tra Francesco Monte e Cecilia Rodriguez. Clicca qui per vedere il video del momento.

LE RIVELAZIONI DI JEREMIAS RODRIGUEZ A MATTINO 5

I due sono convinti che il reality sia un modo per guardarsi dentro e che in questi giorni sicuramente Francesco Monte ha avuto modo di pensare a quello che è successo con Cecilia ma non tanto alla rottura in diretta tv ma a qualcosa accaduto prima. Francesco Monte piange all'Isola dei Famosi e queste lacrime potrebbe essere riconducibili a quanto accaduto prima quando per mesi quasi non riusciva a parlare con la sua fidanzata e quando addirittura Jeremias lo ha affrontato a muso duro per cambiare alcuni atteggiamenti nei confronti della sorella. Jeremias ammette di sapere che la fine di una storia d'amore fa sempre male ma sicuramente adesso per lui è arrivato il momento di andare avanti e dimenticare visto che è un uomo di trent'anni. Allo stesso tempo pensa che non ne abbia approfittato come accusa qualcuno, dove sta la verità?

