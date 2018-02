KATE MIDDLETON/ Come Lady Diana: indossa lo stesso cappotto della suocera

Durante la sua visita in Svezia, Kate Middleton ha sfoggiato un cappotto "pied de poule" molto simile a quello indossato anni fa da Lady Diana, scomparsa nel 1997.

02 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

William e Kate

Ancora una volta Kate Middleton si è ispirata alla suocera - mai conosciuta - Lady Diana, celebre icona di stile, per i suoi look. Durante una tappa della seconda giornata del tour reale in Svezia e Norvegia, la Duchessa di Cambridge ha indossato abito-cappotto rosso e bianco, a fantasia pied-de-poule, firmato da Catherine Walker, designer molto amata anche da Lady D, scomparsa nel 1997. La moglie del Prince William ha abbinato al cappotto una borsa bordeaux di Chanel e orecchini di perle del brand In2Design. Il cappotto scelto da Kate ha ricordato subito il tailleur di Moschino che Diana indossò in tre occasioni: nel 1990 a Sandringham, nel 1991 in Canada, e nel 1992 durante una visita al National Hospital for Neurology and Neurosurgery di Londra.

I gioielli di Lady Diana

Per il tour reale, Kate Middleton ha portato in valigia anche qualche gioiello di Lady Diana. In occasione della cena di gala in Norvegia, la Duchessa ha sfoggiato un vestito a mantella color cipria - che nascondeva il pancione di 6 mesi - arricchito dai gioielli reali. Al polso il braccialetto di diamanti che Lady D sfoggiò nel giorno del suo matrimonio. Qualche giorno prima, Kate Middleton aveva indossato un braccialetto di perle e gli orecchini appartenuti alla scomparsa principessa del Galles.

© Riproduzione Riservata.