Kronos, Il tempo della scelta/ Anticipazioni, ospiti Nicola Gratteri e Maurizio Gasparri (2 febbraio 2018)

Kronos - Il tempo della scelta, in onda, stasera 2 febbraio 2018, con Annalisa Bruchi e Giancarlo Loquenzi, su Rai2, affronta i temi dei concorsi pubblici, lavoro, programmi elettorali

02 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Bruchi e Loquenzi di Kronos - Il tempo della scelta

Kronos - Il tempo della scelta, con Annalisa Bruchi e Giancarlo Loquenzi, va in onda, stasera, 2 febbraio 2018, su Rai2. Sotto la lente del programma i grandi temi dell’attualità commentati da punti di vista differenti, per traghettare il pubblico fino alle elezioni politiche del prossimo 4 marzo, in cui si fronteggerano tre grandi forze contrapposte, il Pd guidato da Matteo Renzi, il Centrodestra, formato da Forza Italia di Berlusconi, Lega Nord di Matteo Salvini e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e Il Movimento 5 Stelle con Luigi Di Maio candidato premier. Ospiti della quarta puntata, Nicola Gratteri, procuratore capo di Catanzaro; Maurizio Gasparri (Forza Italia) ed Anna Ascani (Pd). Tra i temi al centro del dibattito, i concorsi pubblici, il lavoro, l’emergenza abitativa del dopo terremoto e nei quartieri occupati, i programmi elettorali degli schieramenti che si preparano al voto. Protagonista dell’intervista finale di Giancarlo Loquenzi, Ciriaco De Mita, ex Presidente del Consiglio oggi sindaco di Nusco a 90 anni. Con le incursioni delle vignette di Osho per alleggerire con la satira, l’Agenda di Alessandro Poggi, i servizi degli inviati e le testimonianze in studio. La regia del programma è affidata a Davide Frasnelli.

KRONOS - IL TEMPO DELLA SCELTA VERSO LE ELEZIONI POLITICHE 2018

Giancarlo Loquenzi (speaker radiofonico di Zapping su Radiouno, padrone di casa di Kronos - il tempo delle scelte assieme ad Annalisa Bruchi, è entusiasta del tipo di linguaggio adottato, in vista delle elezioni politiche dei prossimi mesi, per accompagnare il pubblico del venerdì sera di Rai2: "Nonostante i cattivi politici, le loro bugie, le mancate promesse, i giochetti dietro l'angolo, in questo Paese c'è ancora una passione viva, e vera, per la politica. Basta allora sbertucciarla, ingabbiarla, metterla all'angolo. Noi proveremo a riportarla davanti agli occhi del telespettatori, come l'unica soluzione possibile ai mali della nostra società". La Bruchi, invece, mantiene un po', invariata, la formula di successo del suo precedente Night Tabloid: " Uno dei più grandi complimenti che mi sento rivolgere è: ma tu da che parte stai?. Vorrei quindi rimanere in questo limbo. Non darò voce alle mie opinioni. Ma solo a quelle degli spettatori". Gli fa eco il compagno di lavoro: "Io invece ribatte Loquenzi - vorrei consentirmi il lusso di esprimere chiaramente e onestamente come la penso. Le equidistanze sono scivolose, perché spesso camuffate, e fanno così pendere in modo surrettizio il favore da una parte o dall'altra. Siamo giornalisti, non cronometri".

