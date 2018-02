LA CORRISPONDENZA/ Su Rai 3 il film di Giuseppe Tornatore (oggi, 2 febbraio 2018)

La corrispondenza, il film in onda su Rai Tre oggi, venerdì 2 febbraio 2018. Nel cast: Jeremy Irons, Olga Kurylenko e Simon Johns, alla regia Giuseppe Tornatore. Il dettaglio della trama.

02 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 3

NEL CAST JEREMY IRONS

Il film La corrispondenza va in onda su Rai 3 oggi, venerdì 2 febbraio 2018, alle 21.15. La pellicola è stata prodotta in Italia nel 2016 dalla casa cinematografica Paco Cinematografica in collaborazione con Rai Cinema e la Warner Bros per la regia di Giuseppe Tornatore che si è anche occupato del soggetto e della sceneggiatura. Il montaggio è stato eseguito da Massimo Quaglia, gli effetti speciali sono stati realizzati da Renato Agostini e Mario Zanot con le musiche della colonna sonora che sono state composte dal celebre maestro Ennio Morricone mentre nel cast spiccano Jeremy Irons, Olga Kurylenko, Simon Johns, James Warren, Oscar Sanders e Paolo Calabresi. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA CORRISPONDENZA, LA TRAMA DEL FILM

Amy è una studentessa di astrofisica ormai da diversi anni fuori corso. Infatti, gran parte del proprio tempo la giovane donna lo utilizza dando ampio sfogo alla professione di stuntwoman, girando delle scene davvero molto pericolose nelle quali si dimostra ampiamente all’altezza della situazione. La propria vita sentimentale è un momento di stallo in quanto da tempo implicata in una complessa relazione con il proprio insegnante, il professor Edward Phoerum. Le difficoltà non sono tanto legate alla differenza di età esistente tra di loro o dal loro rapporto di lavoro ma, quanto ai tantissimi impegni che deve espletare il professore costantemente in giro per il mondo per assolvere conferenze, lezioni in università straniere e tantissimo altro ancora. Insomma, la loro relazione ben presto diventa abbastanza platonica ed incentrata esclusivamente su un continuo e castamente scambio di mail e di videochiamate su Skype. A volte i due possono incontrarsi praticamente ogni sei mesi nei pressi di una seconda casa del professore ubicata nella provincia di Edimburgo in Scozia. Un giorno i due si danno appuntamento in una università vicina dove il professore deve tenere una conferenza. Tuttavia la donna riceve una mail con cui viene avvisata che non potrà essere presente. Amy insospettita decide di andare ugualmente all’incontro scoprendo una incredibile verità ed ossia che il professore è deceduto da alcuni mesi in ragione di una lunga malattia. Una notizia sconvolgente anche perché a lei continuano ad arrivare messaggi del professore. La donna scoprirà che il professore aveva preparato prima di morire una lunga serie di messaggi e video messaggi allo scopo di restare sempre al fianco della propria amata. In effetti la donna continua in questa relazione nonostante sia conscia della morte dell’uomo.

