LA VITA IN DIRETTA/ Ospiti e anticipazioni 2 febbraio: Barbara Di Palma annuncia sorprese da Sanremo 2018

Oggi, venerdì 2 febbraio 2018, alle15.10 su Rai 1 va in onda una nuova puntata di La vita in diretta, condotta da Marco Liorni e Francesca Fialdini.

02 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

La vita in diretta

Oggi, venerdì 2 febbraio, alle 15.15 su Rai 1 va in onda una nuova puntata de La vita in diretta, il programma condotto da Marco Liorni e Francesca Fialdini. Il programma pomeridiano di Rai 1 continua a dedicare ampio spazio a Festival di Sanremo che prenderà il via martedì 6 febbraio sulla prima rete Rai. Oggi, però, non ci sarà il collegamento in diretta con Barbara De Palma davanti al Teatro Ariston. “Mollo Sanremo per 36 ore, ma voi continuate a guardare @vitaindiretta Oggi ci saranno altre sorprese Made in @SanremoRai”, ha scritto su Twitter l’inviata de La vita in diretta. Di che sorprese si tratta? Ieri la De Palma ha intervistata Nek, Francesco Renga e Max Pezzali che saranno tra gli ospiti. Ai microfoni dell’inviata di Rai 1, Gianni Morandi ha rivelato di voler portare sul palco la moglie Anna…

Marco Liorni e Francesca Fialdini a Sanremo

Per la settimana sanremese, Marco Liorni e Francesca Fialdini si separeranno provvisoriamente, andando in onda da due studi diversi, anche se solo per due giorni. Come rivela il settimanale DiPiùTv diretto da Sandro Mayer, Marco Liorni rimarrà a Roma nelle due puntate che precederanno il debutto del festival di Sanremo, mentre Francesca Fialdini si sposterà proprio nella città dei fiori e intratterrà il pubblico dallo storico teatro del Casinò Municipale di Sanremo. Da mercoledì, i due conduttori de La vita in diretta si riuniranno e condurranno insieme il programma dal Casinò fino a venerdì. Ampio spazio quindi al Festival, che si concluderà sabato 10 febbraio, e ai suoi ospiti che si alterneranno nel “nuovo” salotto di Liorni e Filadini.

