Loredana Lecciso/ La promessa ad Al Bano e la richiesta a Romina: "Puoi stare nella sua vita ma con rispetto!"

02 febbraio 2018 - agg. 02 febbraio 2018, 19.00 Valentina Gambino

Loredana Lecciso ha spiegato i motivi della crisi con Al Bano in anteprima tra le pagine del settimanale DiPiù. Barbara d’Urso ha svelato anticipatamente cosa leggerete domani in edicola, durante Pomeriggio 5. “La crisi c’è non posso negarlo, mi sono presa un periodo in cui ho voluto stare da sola per riflettere, per capire che futuro può avere la nostra storia”. Così la breve visita a Pavia si è trasformata in una fuga a Cellino San Marco “In realità ero venuta a Pavia solo per passare qualche giorno con mio fratello Luca, che abita in questa città: pensavo che mi sarei trattenuta solo per pochi giorni e che poi sarei ripartita e avrei passato il Natale a Cellino San Marco, come tutti gli anni, con Al Bano, con nostra figlia Jasmine, che ha sedici anni e con nostro figlio Al Bano Junior, che ha quindici anni, e invece poco prima di Natale si sono verificati degli episodi che mi hanno ferito profondamente. Ed io, a tornare a casa, proprio non ce l’ho fatta”. Loredana non ha mandato giù le foto postate su Instagram da Romina Power e si è presa una pausa di riflessione: “Mi sono sentita di colpo così smarrita, così vulnerabile, che ho preferito restare qui da sola invece di tornare a casa, perché sentivo che dovevo proteggermi da una situazione che psicologicamente mi aveva ferito e mi ferisce ancora”. Per lei vengono prima di tutto il rispetto per la famiglia ed i figli avuti da Al Bano: “Mi sono sentita attaccata, colpita duramente, non solo come donna ma soprattutto come mamma: è come se io e i miei figli non contassimo, come se fossimo una famiglia di serie B. Io non accuso nessuno di avere cattive intenzioni: voglio concedere a tutti il beneficio del dubbio”. Loredana ha passato le festività a Pavia per dare un segnale ad Al Bano: “Parliamo dei figli, della casa, evitiamo di fare discorsi troppo personali su noi due. Ma a Natale quando ho chiamato i ragazzi, Al Bano ed io non ci siamo parlati. Non eravamo nello spirito giusto per farci gli auguri”. Quelle foto scattate ad Amburgo l’hanno ferita: “Certe immagini sono necessariamente inopportune”. E chiude l’intervista con un messaggio chiaro a Romina: “Nella vita di Al Bano e nella mia possono starci pure dieci ex mogli. Ma nessuna di loro deve oltrepassare i limiti del rispetto”. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

Barbara d’Urso ha svelato che Loredana Lecciso è stata intervistata in esclusiva tra le pagine del settimanale DiPiù, in edicola da domani. La ruspante conduttrice, ha promesso che nel corso di Pomeriggio 5, potrebbe riferire delle novità riguardanti la compagna di Al Bano Carrisi e l’ipotetica crisi di cui si parlava per “colpa” di Romina Power. Nel frattempo, tra le pagine della rivista Spy uscita proprio oggi, la showgirl ha avuto modo di raccontare altri dettagli, direttamente da Pavia dove attualmente alloggia in attesa di tornare a Cellino San Marco in pianta stabile. “Torno!”, ha affermato lei. Ovviamente quindi, tutti si stanno chiedendo: “Quando?”. Il settimanale, pare volere risolvere l’arcano, ancor prima della ruspante conduttrice napoletana che ha raccontato di aver sentito telefonicamente il cantante, dopo alcuni giorni dalla sua intervista a #CartaBianca, finita anche nella lente d’ingrandimento di Striscia La Notizia. Loredana intanto, pare che si stia ambientando altrove…

Loredana Lecciso: via per sempre da Cellino San Marco?

Tra le pagine di Spy, sono emersi altri dettagli riguardanti la possibile crisi tra Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi. Lei vorrebbe tornare a Cellino San Marco, sotto lo stesso tetto del suo compagno. Nel frattempo però, l’ex moglie Romina Power è sempre bene accetta in Puglia, tra le pareti della casa che attualmente il buon Carrisi, dovrebbe dividere con colei che sta al suo fianco ormai da 18 anni. Ed intanto ad oggi, la leccese continua a stare a Pavia, così come si legge tra le pagine del settimanale di gossip: “Loredana continua a stare a Pavia, cittadina lombarda che adora, dove si sente come a casa, dove sta il suo amatissimo fratello, dove ha più di un caro amico e dove, ultimamente, riceve “camionate” (…) di abiti, scarpe, arredi… Del resto, la Lecciso, abbandonata più o meno la carriera televisiva, è diventata un’imprenditrice di successo che in Puglia ha negozi di design, moda, scarpe… Che voglia ampliare il parco punti vendita?”, si legge. Cosa dobbiamo aspettarci adesso? Speriamo che la Barbarella Nazionale possa risolvere lo spinoso arcano.

