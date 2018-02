Ludovica Valli è fidanzata con Briga?/ La smentita e le critiche del web (Detto Fatto)

Ludovica Valli, ospite di Detto Fatto, smentisce il flirt con Briga e risponde agli attacchi del web su Instagram sul suo look, trucco marcato e persunti ritocchi estetici

02 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Ludovica Valli: critiche dopo Detto Fatto

Ludovica Valli, ieri, ospite di Detto Fatto, il factual di Rai2, condotto da Caterina Balivo, ha risposto anche ad alcune domande del web riguardanti la propria vita privata. Andrea Dianetti si è fatto portavoce dei pensieri del popolo di internet chiedendo, in maniera più o meno velata, se stesse davvero con Briga, rapper, uscito dalla scuola per talenti di Maria De Filippi: "Ascolti il rap?" viene chiesto all'ex tronista di Uomini e Donne. La risposta vaga spiazza i telespettatori. L'influencer, solo successivamente, vuole chiarire, una volta per tutte, la sua situazione sentimentale. Si professa ancora single e non legata al giovane cantautore romano: "Secondo le ipotesi delle persone io e Mattia stiamo insieme dal 2015… due figli, sposati, due cani con tanto di gatto e pesce rosso. Se un giorno dovessimo fidanzarci sarete i primi a saperlo" ha scherzato ironicamente su Instagram. Eppure, solo qualche giorno fa, i due amici, erano stati visti, passeggiare per Bologna, mano nella mano, in atteggiamento assai intimo e confidenziale. La sorella di Beatrice, dopo la fine della relazione con Fabio Ferrara e la storia con il calciatore Antonio Mirante, sembra, per un lungo periodo, aver messo la parola fine, a nuove interessanti conoscenze. Che, da una grande amicizia, possa nascere un grande amore destinato a durare per tanto tempo?

LE CRITICHE DOPO DETTO FATTO

Ludovica Valli, dopo la partecipazione a Detto Fatto, è stata bersagliata di critiche per il look, il suo aspetto fisico, il volto troppo marcato dai trucchi. Gliene hatto dette davvero di tutti i colori: "La bellezza naturale della Balivo tutta la vita!Non ci sono paragoni! Viva la vera bellezza - Oggi in TV si vedeva benissimo che gli zigomi non erano i suoi - Le sue mascelle squadrate sono sparite. Io mi sono vista il trono non si chiama counturing ma chirurgia plastica - Sei finta come poche - Ma quanto te la tiri". L'ex tronista di Uomini e Donne ha raccolto i giudizi più feroci e risposto, per le rime, ad ogni singolo, attacco: "Se proprio volete spararla grossa inventatevi qualcosa di più reale qualcosa di più concreto. Ho chili di trucco sul viso è normale che l’effetto finale sia quello, ma capisco che l’ignoranza non ha mai limiti". L'influencer bolognese, sotto un video, pubblicato su Instagram, che poteva mettere in risalto, tutti i propri difetti e i possibili ritocchi estetici, ha scritto con fermezza: “Siete persone molto superficiali e tristi, si vede che non mi conoscete affatto". Che caratterino, di certo, Ludovica non è una che le manda a dire!!! Popolo del web avvisato....

