MASSIMILIANO CAROLETTI / Pubblica le minacce di morte ricevute dalla moglie Eva Henger (Isola dei famosi 2018

Eva Henger è stata minacciata di morte sul web in seguito alle accuse mosse contro Francesco Monte all'Isola dei famosi 2018. Massimiliano Caroletti pubblica un messaggio.

02 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Eva Henger

Sono sempre più numerose le accuse sul web contro Eva Henger, la prima eliminata dell'Isola dei famosi 2018, che lo scorso lunedì si è espressa duramente con Francesco Monte. A dimostrare come la situazione stia sfuggendo di mano è stato poche ore fa suo marito Massimiliano Caroletti, che ha pubblicato su Instagram un commento assurdo di un utente. La naufraga aveva affermato in diretta che Francesco Monte ha portato la droga in trasmissione, dando vita ad un vero polverone mediatico. E se da un lato la produzione ha promesso di indagare su quanto riferito (prendendo i dovuti provvedimenti nel caso in cui queste accuse vengano dimostrate), dall'altro il popolo del web non sembra avere preso bene queste parole. Ricordiamo infatti che Francesco Monte è amatissimo, non solo per i suoi trascorsi a Uomini e donne, ma soprattutto per la sua recente rottura con Cecilia Rodriguez che lo ha reso una vera star (tanto che è proprio lui uno dei favoriti per la vittoria al reality show). Ma se le critiche educate e costruttive possono anche essere accettate, ben diverso è il caso di chi esagera alzando troppo i toni e arrivando a minacciare pubblicamente colei che ha messo in discussione la correttezza del concorrente pugliese.

Massimiliano Caroletti scende in difesa di Eva Henger

Massimilano Caroletti ha pubblicato su Instagram una delle minacce di morte ricevute da Eva Henger: "L'infame merita le lame", ha scritto questa persona di cui Caroletti ha pubblicato anche parzialmente le generalità. E secondo quanto riportato dal marito della Henger non è questa l'unica minaccia esplicità ricevuta negli ultimi giorni. Ha infatti esordito, scrivendo: "Ecco il primo della giornata! Salutatelo... Ovviamente mi ha bloccato". Dunque Eva Henger sarebbe stata inondata di commenti minacciosi di questo tenore? Una vera assurdità se teniamo conto che si tratta pur sempre di un contesto televisivo, caratterizzato da una competizione tra alcune persone molto conosciute. Per il momento Caroletti si è limitato a scendere in difesa della moglie, aggiungendo al commento dell'utente la seguente dichiarazione: "Che fai vieni tu personalmente ad accoltellare mia moglie? Dimmi dimmi" , ma non è escluso che la questione possa in seguito passare nelle sedi adeguate. La speranza è di vedere i toni placarsi quanto prima...

