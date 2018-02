MASTERCHEF ITALIA 7/ Eliminati e pagelle: Italo addio al "veleno" (Settima puntata)

Masterchef Italia 7, i concorrenti eliminati e le pagelle della puntata trasmessa il 1 febbraio 2018. Italo e Matteo tornano a casa. L'ex pilota paga la sua arroganza

02 febbraio 2018 Bruno Zampetti

Italo Screpanti

ELIMINATI PUNTATA 1 FEBBRAIO 2018

Nel finale della settima puntata vanno in onda le pillole di superbia di Italo, che dall’alto dei suoi 74 anni rifiuta qualsiasi consiglio o suggerimento da parte dei giudici e dice loro e agli concorrenti che non sa se potranno mai diventare come lui, essendo però lui già stato quello che loro sono ora. L’ex pilota torna comunque a casa, eliminato dopo il pressure test. Prima di lui era toccato a Matteo togliersi il grembiule alla fine di un Invention test a base di dolci, che ha riportato a Masterchef Iginio Massari, nonostante sembrasse fosse stato sostituito dall’astro nascente della pasticceria italiana Isabella Potì. Una prova vinta da Ludovica, mentre con la Mystery Box la migliore era stata Kateryna. Italo non ha preso parte alla prova in esterna: non essendo stato scelto da nessuna squadra è stato spedito direttamente al pressure test. Non sono mancati però dei dissapori tra i concorrenti viste le condizioni non facili dovute al cucinare in un campo scout.

MASTERCHEF ITALIA 7: LE PAGELLE

Vediamo ora le pagelle di questa puntata. Iginio Massari, voto 10 Non ce ne voglia Isabella Potì, ma non poteva mancare il maestro pasticcere con i suoi schietti rimproveri nella prova più temuta dai concorrenti di Masterchef. Ludovica, voto 6,5 Sta migliorando, ma non è stata in grado di guidare bene la sua brigata, anche se ha vinto la prova in esterna. Italo, voto 3 Si crede il Marchese del Grillo, ma forse starebbe meglio nei panni del Marchese del grullo: la sua arroganza non gli ha fatto nemmeno capire quanto sia stato dannoso decidere di mettersi contro tutti: nessuno l’ha voluto con sé ed è andato dritto dritto al pressure test. Fabrizio, voto 4,5 Rischia di fare la fine di Italo. Ha fatto fatica nella prova in esterna con gli altri della brigata e farebbe bene a cercare di non mettersi contro tutti come ha fatto l’ex pilota. Giovanna, voto 5 Nell’Invention test parla da sola criticandosi, poi in prova esterna critica i suoi compagni di brigata. Manuela, voto 5 Non è riuscita a essere una brava capitana e ha rischiato di perdersi in ricette troppo elaborate. Marianna, voto 6- Se uno spagnolo la sentisse definire le tapas degli aperitivi moderni probabilmente cadrebbe a terra svenuto.

© Riproduzione Riservata.