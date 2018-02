MINE VAGANTI/ Su Rai Movie il film con Riccardo Scamarcio e Nicole Grimaudo (oggi, 2 febbraio 2018)

Mine vaganti, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 2 febbraio 2018. Nel cast: Riccardo Scamarcio, Nicole Grimaudo e Lunetta Savino, alla regia Ferzan Ozpetek.

02 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai Movie

NEL CAST ANCHE ALESSANDRO PREZIOSI

Il film Mine vaganti va in onda su Rai Movie oggi, venerdì 2 febbraio 2018, alle ore 23.00. Una commedia che è stata prodotta in Italia e diretta dal regista Ferzan Ozpetek, il quale avvalendosi dell’aiuto e della collaborazione di Ivan Cotroneo, ha anche scritto il soggetto e la sceneggiatura. Il film è stato prodotto nel 2010 dalla Fandango con la distribuzione curata dalla 01 Distribution. Nel cast figurano tanti attori noti al pubblico nostrano come Riccardo Scamarcio, Nicole Grimaudo, Lunetta Savino, Elena Sofia Ricci, Ennio Fantastichini, Alessandro Preziosi, Ilaria Occhini e Daniele Pecci. Ma scopriamo insieme la trama del film nel dettaglio.

MINE VAGANTI, LA TRAMA DEL FILM

Tommaso è un giovane pugliese nato in una facoltosa famiglia della provincia di Lecce proprietaria di un’azienda di pasta molto conosciuta ed apprezzata. Stanco delle eccessive limitazioni e mentalità retrograde della provincia in cui vive, Tommaso decide di trasferirsi a Roma dove riesce a vivere alla luce del sole la propria omosessualità. Durante i mesi trascorsi nella Capitale, Tommaso riesce ad essere molto felice anche grazie al fatto di conoscere Marco che diventa il proprio compagno. Una felicità che convince ben presto Tommaso nel tornare a casa per rivelare a tutto il resto della famiglia la propria omosessualità che per il momento è stata resa nota soltanto al fratello maggiore. Una cosa non semplicissima visti i principi che caratterizzano sia la madre che il padre, in una famiglia particolarmente antica per mentalità. Tra l’altro tutti i componenti della famiglia sono alle prese con sogni mai del tutto soddisfatti partendo dalla sorella di Tommaso che vorrebbe aspirare a qualcosa di più che essere una semplice e triste casalinga fino alla nonna ancora assorta nei pensieri di un amore perduto anzitempo. A rendere il tutto ancora maggiormente complesso è quello che accade proprio al fratello maggiore a sua volta omosessuale e che una volta rivelato ciò al padre viene da quest’ultimo cacciato via senza tante remore. Insomma, Tommaso si ritrova a dover fingere occupandosi della gestione dell’azienda di famiglia trovando nella vecchia amica Alba, l’unica con cui potersi confidare e quindi sfogare.

© Riproduzione Riservata.