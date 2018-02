Michelle Hunziker incinta a Sanremo 2018?/ “Vediamo se il Festival ci porta anche un bambino”

Michelle Hunziker, conduttrice del Festival di Sanremo 2018, presto mamma di un maschietto dopo Aurora, Celeste e Sole? Il marito Tomaso Trussardi la raggiungerà in Riviera

02 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Michelle Hunziker mamma di un maschietto?

Michelle Hunziker incinta a Sanremo? Notizia bomba per l'artista che sta vivendo un periodo d'oro sotto ogni punto di vista. Dopo la consacrazione dietro al bancone di Striscia La Notizia accanto ad Ezio Greggio e Gerry Scotti, la conduttrice svizzera, dal prossimo 6 febbraio 2018, affiancherà Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino, alla conduzione del Festival di Sanremo. Al settimanale Grazia, in edicola questa settimana, la showgirl ha confessato i desideri legittimi di una donna appagata come moglie (di Tomaso Trussardi) e mamma (di Aurora, Celeste e Sole): "Abbiamo pensato di fare un altro figlio, magari un maschio. Vediamo se Sanremo ci porta anche un bambino". Prove, conferenze stampa, servizi fotografici, le cinque serate sul palco dell'Ariston: dove troverà il tempo la bella Michelle per coronare nuovamente questo suo sogno? La Hunziker, è certo, non si separerà mai dalla sua famiglia che la raggiungerà sulla riviera ligure nei giorni 'caldi' della kermesse, forse, per darle la giusta carica per vincere l'ansia che, un palco prestigioso, come quello dell'Ariston, mette sempre: "Aurora non vede l'ora di starmi vicino dietro le quinte. Le più piccole invece mi raggiungeranno con Tomaso a Bordighera l'ultimo weekend, ma sono troppo piccole per capire cosa realmente accadrà"

MICHELLE HUNZIKER: QUARTO FIGLIO IN ARRIVO?

La notizia della quarta gravidanza di Michelle Hunziker, alla vigilia del suo debutto a Sanremo 2018, sembrerebbe trovare conferma anche nella copertina del settimanale Novella 2000, in edicola questa settimana, secondo cuila nonna Maria Luisa Trussardi, madre del Tomaso marito di Michelle, abbia già comprato qualcosa di azzurro per il corredino. Mentre Ineke, mamma di lei, incrocia le dita: la figlia potrebbe davvero essere in dolce attesa. Dopo tre femminucce, questa volta, potrebbe essere davvero la volta buona. Solo pochi giorni fa, in occasione del suo 41esimo compleanno, la showgirl ha postato, su Instagram, una foto, col marito Tomaso tra un grandissimo mazzo di fiore e la romantica didascalia, "Il regalo più bello…l’Amore". Un sentimento, nato piano piano, giorno dopo giorno, senza la voglia di bruciare le tappe a tutti i costi: " Ho scoperto la felicità quando non sembrava più possibile. Quando ci siamo conosciuti ero una single molto indurita. Esistevano solo io e mia figlia Aurora, punto. Lui mi ha dato la scossa: se non capisci che voglio essere nei primi tre posti della tua vita mi faccio da parte". Tanta determinazione e costanza, gli hanno dato ragione. Chi la dura, la vince?!

