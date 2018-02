NADIA RINALDI VS FRANCESCO MONTE / Lei nomina la madre del suo rivale e il web insorge (Isola dei famosi 2018)

Lo scontro tra Nadia Rinaldi e Francesco Monte all'Isola dei famosi 2018 continua: questa volta è la madre di lui ad essere chiamata in causa e il web insorge.

02 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Nadia Rinaldi

Il rapporto tra Nadia Rinaldi e Francesco Monte all'Isola dei famosi 2018 non è certo idilliaco, come confermato dalle ultime dichiarazioni al veleno dell'attrice. Solo ieri alla Rinaldi non erano andate giù alcune parole di Monte che, a suo avviso, aveva umiliato le cinquantenni affermando che lei farebbe bene a tornare a casa vista la sua età. Ma quest'oggi sono alcune parole della Rinaldi a non essere sfuggite al popolo del web che continua ad esprimersi duramente contro la concorrente. A colloquio con Amaurys, infatti, l'attrice ha chiamato in causa la defunta madre di Francesco, usando parole non troppo adatte per un tema molto delicato e che in passato ha suscitato grande dolore nell'aspirante attore. E nelle sue parole non ha certo usato il tatto che la questione avrebbe meritato: "Francesco avrà tempo di crescere. Posso avere l'età di sua madre, mi dispiace che non c'è più e che gli venga in sogno per dire: bello di mamma mi sa che non ti stai comportando tanto bene".

Il web insorge contro le affermazioni di Nadia Rinaldi

Nadia Rinaldi ha chiamato in causa la madre di Francesco Monte, usando parole poco adatte ad una questione tanto delicata. A distanza di poche ore il web è letteralmente insorto contro di lei, scendendo in difesa dell'amatissimo ex di Cecilia Rodriguez (nonostante le pesanti accuse mosse da Eva Henger la sua popolarità risulta intatta). Sono in molti a pensare che Nadia abbia offeso Francesco e la tragedia della sua famiglia, ammettendo di essere rimasti delusi dall'attrice che ora vorrebbero vedere uscire di scena: "Io Nadia, dopo quello che ha detto sulla madre di Francesco non la posso più vedere" , "Nadia si lamenta che Francesco l'ha offesa, lei però che parla male di sua mamma che non c'è più va bene? Coerenza Rinaldi, coerenza", "Ho cambiato idea su chi far uscire. Il mio nome è Nadia". Le recenti questioni metteranno dunque in discussione il futuro della Rinaldi all'Isola dei famosi?

