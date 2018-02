Nicole Grimaudo è Francesca/ Un secondo appuntamento con l’affascinante prof? (Immaturi La serie)

Dopo la delusione provata nella scorsa puntata per la buca rifilatele da Daniele al loro primo appuntamento, Francesca è costretta a farsi passare agli occhi del Prof come un’alcolista.

02 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Immaturi – La serie

Nicole Grimaudo nei panni di Francesca è tra i personaggi più attesi in questa quarta puntata di Immaturi – La serie. Prima di svelarvi le anticipazioni, ricordiamo dove eravamo rimasti nel terzo appuntamento. Francesca è sempre più attratta dal fascino enigmatico di Daniele (Daniele Liotti). Infatti la donna ha confessato a Gianni (Ninni Bruschetta) di aver recentemente passato del tempo assieme a Daniele sincerandosi di sottolineare come, però, abbiano soltanto condiviso un caffè dopo l’aggressione subita dal professore con relativo approdo al pronto soccorso. Ci sono tutti i presupposti per dare inizio ad una travolgente storia d’amore nonostante Francesca cerchi in tutti i modi di non farsi travolgere dai sentimenti. Propositi che vengono disattesi durante i classici colloqui con gli insegnanti, con la donna che non riesce a dir di no ad una esplicita richiesta di appuntamento da parte dell’affascinante Prof. Tuttavia quello che può essere considerato il loro primo appuntamento ha risvolti tutt’altro che soddisfacenti soprattutto per la povera Francesca che dopo aver lungamente resistito all’idea di avere una storia con il proprio insegnante deve suo malgrado sopportare la delusione di un Daniele che gli da buca per andare a giocare.

FRANCESCA, SI RIAVVICINA A DANIELE?

La delusione per Francesca è stata cocente ma la donna di certo non può immaginare quanto sia forte la dipendenza dal gioco che Daniele sta cercando di curare. Il professore, infatti, resosi conto del male fatto a Francesca sente acuire i propri sensi di colpa e nel tentativo di riavvicinarsi alla donna deciderà in questo quarto appuntamento della serie di ritornare a sottoporsi alle sedute terapeutiche. Nella struttura dove vengono svolte, Daniele incontrerà Francesca a sua volta è alle prese con le terapie per gestire la propria dipendenza dal sesso. Il professore si scusa con la donna che dal proprio canto, vittima di un comprensibile imbarazzo, lascia che Daniele si convinca che la sua presenza nella struttura sia dovuta a sedute di cura per gestire al meglio una presunta dipendenza dall’alcool. Insomma, la loro possibile storia d’amore dovrà ancora fare i conti con fraintendimenti e incapacità di gestire al momento le rispettive dipendenze.

© Riproduzione Riservata.