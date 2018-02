ORNELLA VANONI / Il ritorno al Festival di Sanremo: "Porto in gara una canzone bella e adulta"

Ornella Vanoni torna al Festival di Sanremo con quella che definisce una 'canzone bella e adulta'. Ma, come ammesso a Vanity Fair, non è la vittoria ciò che cerca.

02 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Ornella Vanoni

Ornella Vanoni sarà una dei cantanti in cara alla 68° edizione del Festival di Sanremo che avrà inizio il prossimo martedì 6 febbraio. L'artista non è nuova alla kermesse canora che in passato la vide tra i protagonisti proprio nel 1967, anno segnato dalla morte di Luigi Tengo. Delle emozioni provate allora, oltre che di amore e di aspettative per la sua carriera, la Vanoni ha parlato in una recente intervista a Vanity Fair. La maturazione artistica le ha permesso di vivere con serenità questa nuova avventura sanremese, che non la preoccupa: "A me piace stare sul palco, mi è sempre piaciuto. Ma adesso che la paura se ne è andata ed è rimasta soltanto l’emozione, finalmente me la godo. Io e i miei musicisti ridiamo tantissimo e rideremo anche a Sanremo. Ci vado volentieri, è una buona occasione e porto in gara una canzone molto bella e adulta. Però poi di vincere il Festival, dico la verità, non me ne può fregar di meno".

Ornella Vanoni si racconta a pochi giorni dal Festival di Sanremo

Nell'intervista a Vanity Fair, Ornella Vanoni ripensa al suo passato e al ricordo dei bombardamenti della II Guerra Mondiale: "Dormivamo vestiti con le scarpe e il cappotto, pronti a scattare appena suonavano le sirene. All’inizio correvamo in cantina, poi capimmo che avremmo fatto la fine dei topi e cominciammo ad andare verso i prati, al limitare della città. Vedevamo i bengala rossi e ci gettavamo per terra. I sibili delle bombe e mio padre che mi si butta addosso per proteggermi dalle schegge me li ricordo bene. Non c’è depressione durante la guerra. Speri solo di restare vivo." Ma lei la depressione l'ha incontrata per ben tre volte, versando lacrime amare soprattutto a causa delle sue complicate storie d'amore: "La storia con Strehler era stata scandalosa e siccome con lui, proprio per quelle ragioni, non avevo mai potuto recitare, mi buttai senza rete. Ma avevo una paura tremenda e non dormivo mai. Facevo una tragedia di qualunque esibizione". Il suo ricordo prosegue con il racconto dell'amore per Gino Paoli oltre che per i tragici momenti della morte di Luigi Tenco: "Lo ritenevo un soccombente. Quella sera, quando si uccise, ero lì. Lo rimproverai: Teniamo gli occhi aperti Luigi, altrimenti in tv non arriva niente. Li aprì, mi parve un gufo".

© Riproduzione Riservata.