Ospiti C'è Posta per Te/ Fedez e J-Ax ancora in coppia per Maria De Filippi: Carlo Conti ciliegina sulla torta

C'è Posta per Te torna in onda sabato pomeriggio con tre ospiti speciali ovvero la coppia formata da Fedez e J-Ax, ancora insieme pe rla sanguinaria, e il conduttore Carlo Conti

02 febbraio 2018 Hedda Hopper

Carlo Conti

Grandi annunci oggi a Mattino 5 dove Gabriele Parpiglia, in un lungo servizio, ha annunciato il ritorno di Maria De Filippi e di C'è Posta per Te per la puntata di domani, 3 febbraio. Canale 5 sfodera ancora il suo asso vincente che, a pochi giorni dall'inizio del Festival di Sanremo, si prepara ad accogliere tre volti noti della "musica". Il primo è quello che ormai è diventato suo amico Carlo Conti. I due hanno presentato insieme proprio la scorsa edizione del Festival di Sanremo prima che il conduttore annunciasse la sua voglia di tirarsi indietro lasciando il posto all'attuale direttore artistico, Claudio Baglioni, sul quale proprio la sanguinaria ha avuto da ridire nei giorni scorsi per via della sua chiusura verso il mondo dei talent e dei giovani esordienti nell'ambito musicale.

J-AX E FEDEZ DA GENITORI (O QUASI) A OSPITI DI C'È POSTA PER TE

Proprio dal mondo della musica arrivano gli altri due ospiti che, come annunciato dal giornalista, parteciperanno a C'è Posta per Te in coppia. Naturalmente stiamo parlando parlando dei rapper milanesi J-Ax e Fedez. I due hanno avuto modo di mettere a segno una serie di successi e uno strepitoso tour proprio lavorando in coppia ma da qualche mese hanno annunciato che ognuno tornerà alla propria carriera da "solista". I due parteciperanno per fare da "regalo" in una delle due sorprese della serata ma attualmente sono impegnati nella loro veste di genitori, o quasi. Mentre J-Ax ha già avuto modo di vedere nascere e crescere (almeno per i suoi primi mesi) il suo bambino, Fedez si sta preparando all'arrivo del suo Leone visto che la sua compagna Chiara Ferragni è in dolce attesa come mostrano i loro social. Cosa faranno i due in puntata? Canteranno per i protagonisti della loro storia? Clicca qui per vedere il video dell'annuncio.

