PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 2 febbraio 2018 : giornata particolare per i Pesci, Luna in Venere

PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 2 febbraio 2018

Oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 2 febbraio 2018, Previsioni segno per segno: giornata molto particolare per i Pesci. Luna nel segno per la Vergine. Ariete nascita nuovi amori

02 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO PAOLO FOX DEL 2 FEBBRAIO 2018

Ora andiamo ad analizzare l'oroscopo di Paolo Fox nel particolare secondo quanto raccontato ai microfoni di LatteMiele. Partiamo dai segni zodiacali di Leone e Ariete. Il Leone ha un fine settimana con sorpresa, ma è sopraffatto da certi avvenimenti. Chi ha firmato un accordo vuole che finisca il progetto e vuole cambiare tutto, sia che abbia successo o meno, la situazione finale è quella di generale insofferenza. A partire da maggio ci saranno grandi cambiamenti. L'Ariete nella giornata di venerdì si trova molto attratto da persone complicate. Si sa l'Ariete ha gusti particolari in amore, ma adesso, soprattutto se nel passato hai avuto complicazioni, lavora al contrario. Si hanno i pianeti veloci in ottimo aspetto soprattutto nella giornata di domani e questo significa nascita di nuovi amori, conferme e tante occasioni sul lavoro. Attenti a non cercare compagni d'amore un po' strani.

GIORNATA PARTICOLARE PER I PESCI, NÈ CARNE NÈ PESCE

Voltiamo decisamente pagina e andiamo a vedere i segni zodiacali che si possono considerare per l'oroscopo di Paolo Fox né carne né pesce. Sarà una giornata molto particolare per i nati sotto il segno dei Pesci che si sentono soli nell'affrontare il futuro. Si prediligono quelli che sono progetti d'amore. A volte però il sentimento di sentirsi sempre in difficoltà quando si affrontano persone care può portare un po' di pressione. L'Acquario ha speso troppo nell'ultimo periodo e deve assolutamente iniziare a recuperare tempo e soldi. Le coppie vivono un po' di agitazione e non devono sottovalutare la possibilità che possano nascere anche nuovi amori. Tensione in casa dello Scorpione che dal 20 gennaio ha vissuto qualcosa che li ha scossi. I problemi sono causati da qualcuno che sta creando pressioni e difficoltà. Giove e Saturno però sono molto positivi nel segno e questo può solo che aiutare.

LUNA NEL SEGNO DELLA VERGINE, TOP E FLOP

L'oroscopo di Paolo Fox ci porta alle solite analisi per la giornata di oggi, venerdì 2 febbraio 2018, partendo dai segni zodiacali che si possono considerare top e flop. Il lavoro dà piccole vittorie ai nati sotto il segno dell'Ariete, si stanno affrontando tante piccole battaglie che in estate sfociano in una vera guerra, ma bisogna continuare così. Il Toro non sta vivendo giornate tranquille fin da lunedì scorso quando sono iniziate le complicazioni. Bisogna stare attenti e se c'è qualcosa che non va in questo momento bisogna stare un po' attenti. Il campo sentimentale sta regalando qualche preoccupazione. La Vergine ha la Luna nel segno e questo porta ad essere veramente forti sia nelle relazioni sentimentali che per quanto riguarda l'amicizia. Non bisogna essere troppo logici e freddi, ma ci sono dei problemi che troppo spesso regalano delle complicazioni non facili da gestire.

