PIETRO CAPUANA/ Il ruolo del cerchio magico intorno al leader della setta dei 12 Apostoli (Quarto Grado)

Pietro Capuana, si torna a parlare del leader della setta dei 12 Apostoli accusato di associazione a delinquere finalizzata a abusi su minori. In studio le ultme notizie (Quarto Grado)

Pietro Capuana, Quarto Grado

Aci Bonaccorsi, la cittadina in provincia di Catania, è rimbalzata di recente fra le pagine di cronaca a causa della presenza di Pietro Alfio Capuana, considerato il leader della setta dei 12 Apostoli. L'uomo infatti si considerava una sorta di reincarnazione di un Arcangelo e con questa scusa avrebbe convinto giovani vittime minorenni a sottostare alle sue richieste sessuali. Capuana è stato arrestato alcuni mesi fa con l'accusa di violenza su minore, presumibilmente aiutato da tre collaboratrici che venivano usate per convincere le vittime a non considerare strane le sue richieste. La dinamica dei fatti è stata ripercorsa da Quarto Grado in precedenza ed il caso ritornerà al centro della puntata di questa sera, venerdì 2 febbraio 2018. Risale infatti allo scorso agosto l'arresto di Pietro Alfio Capuana, a capo della comunità Associazione Cattolica Cultura e ambiente della cittadina siciliana. Una vera e propria setta agli occhi della procura catanese, che contava su oltre 5 mila adepti a cui venivano assegnate punizioni di vario tipo ed al centro di un giro di affari che ruotava attorno alla vendita di prodotti agricoli locali. Il 73enne è stato identificato come il leader della setta, in grado di plagiare la mente degli iscritti grazie ad un suo presunto incarico divino. Gli inquirenti hanno individuato infatti una sorta di cerchio magico composto dalle donne dell'Associazione, creato appositamente per convincere le adepte non solo a sottostare alle richieste carnali dell'anziano, ma anche ad offrire le loro figlie minorenni.

IL SOSPETTO DI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE FINALIZZATA A ABUSI SU MINORI

In pensione e figlio dell'ex assessore allo Sport e alla Polizia Provinciale della provincia catanese, Alfio Pietro Capuana è attualmente sospettato di associazione a delinquere finalizzata a abusi su minori. La setta dei 12 Apostoli è stata messa a nudo anche grazie alla testimonianza di tre giovani vittime, che lo scorso novembre hanno raccontato al giudice di Catania come siano state costrette ad accettare le avances sessuali del 73enne. Cinque ore di incidente probatorio che hanno evidenziato gli abusi sessuali che l'uomo avrebbe compiuto ai danni di diverse minorenni, un cerchio macabro e ambiguo di cui le tre vittime hanno raccontato ogni minimo particolare. Oltre a Pietro Alfio Capuana, sottolinea La Sicilia, durante la deposizione sarebbero state presenti anche tre delle donne arrestate lo scorso febbraio e ad oggi agli arresti domiciliari: Katia Concetta Scarpignato, Fabiola Raciti e Rosaria Giuffrida, moglie dell'ex deputato Domenico Rotella, a sua volta coinvolto nell'inchiesta ed attualmente indagato a piede libero. Al centro dell'inchiesta ci sarebbero inoltre altre due persone, ,l'ex presidente della setta Salvatore Torrisi ed il prete Orazio Caputo, quest'ultimo con l'accusa di aver violato il segreto del confessionale ed aver parlato dell'inchiesta ai diretti interessati.

PIETRO CAPUANA E IL RECENTE SERVIZIO DE LE IENE

In un recente servizio de Le Iene, la setta dei 12 Apostoli capitanata da Pietro Alfio Capuana ha permesso ad alcune giovani vittime di poter parlare di quanto vissuto all'interno dell'Associazione di Aci Sant'Antonio. Il videodocumento ha ripercorso infatti gli abusi sessuali, per ora presunti, che Capuana avrebbe messo in atto su ragazzine di un'età compresa fra i 13 ed i 15 anni. Gli abusi infatti sarebbero avvenuti con la scusa di permettere alle ragazzine di avvicinarsi a Dio, mentre erano costrette a subire dei turni di pulizie a casa del 73enne. Considerate quasi come schiave, le vittime avrebbero inoltre ricevuto delle costanti pressioni da parte delle tre donne indagate come collaboratrici strette di Capuana, Katia Scarpignano, Fabiola Raciti e Rosaria Giuffrida. Il ruolo delle tre donne sarebbe stato infatti di garantire il silenzio delle giovani vittime, in alcuni casi grazie alla complicità delle madri delle ragazzine. Secondo la visione di Capuana, l'abuso era infatti una sorta di atto purificatore voluto da un Arcangelo, di cui si proclamava una reincarnazione.

