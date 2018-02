POMERIGGIO 5/ Ospiti e anticipazioni 2 febbraio: Saluta Andonio, Roger Garth e l'Isola dei famosi

Alle 17.10 su Canale 5 va in onda l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio Cinque con Barbara D'Urso. In studio si parlerà del fenomeno Saluta Andonio e dell'Isola dei famosi.

02 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Oggi, venerdì 2 febbraio, alle 17.10 su Canale 5 va in onda l’ultima puntata di settimanale di Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Barbara D’Urso. La puntata di ieri del programma pomeridiano ha riscosso ottimi ascolti: 3.228.000 spettatori con il 17.3% nella prima parte, 2.784.000 (18.9%) nella seconda e 2.790.000 (17.1%) nella terza di breve durata. Oggi Carmelita tornerà a parlare della star del web “Saluta Andonio”, al secolo Marco Morrone. Il ragazzo 16enne è già stato ospite di Barbara D’Urso: “A scuola tutti mi prendevano in giro, ogni giorno. Mi dicevano 'chiattone, ciccione', ma io me ne fregavo”, ha raccontato Marco, per anni vittima dei suoi compagni ma che ora si è preso una grande rivincita. Su Facebook la sua pagina piace a oltre 485.000 persone mentre su YouTube i suoi video conquistano migliaia di visualizzazioni grazie anche all’aiuto di big dello star system come Rovazzi e Francesco Facchinetti: “In strada mi fermano tutti vogliono farsi un sacco di foto e selfie con me”, aveva detto Marco.

Roger Gart e l’Isola dei Famosi

“Cosa pensate del fenomeno social e mediatico di "Saluta Andonio”? Vi aspetto domani in diretta a #Pomeriggio5”, ha scritto ieri su Twitter Roger Garth, annunciando la sua presenza nel salotto di Barbara D’Urso. Il modello è spesso ospite di Pomeriggio Cinque come opinionista. Della sua vita privata s sa davvero poco se non che il padre era un famoso divo di Hollywood venuto a mancare nel 2008. Nella parte finale di Pomeriggio Cinque non mancherà lo speciale dedicato all’Isola dei Famosi, con numerosi ospiti in studio. Si parlerà di sicuro di Francesco Monte e del momento di crisi che sta vivendo dopo le accuse mozze da Eva Henger di aver portato della droga in Honduras.

