QUARTO GRADO/ I casi di Marco Vannini e Pamela Mastropietro (Anticipazioni 2 febbraio)

Quarto Grado, in onda stasera venerdì 2 febbraio 2018 su Rete 4, affronta gli sviluppi sulla morte di Marco Vannini e del caso di Pamela Mastropietro con nuove importanti rivelazioni.

02 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Quarto Grado su Rete 4

Quarto Grado va in onda stasera, venerdì 2 febbraio 2018, su Rete 4 con un nuovo imperdibile appuntamento. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero forniscono tutti gli aggiornamenti sul caso di Pamela Mastropietro, la 18enne romana allontanatasi volontariamente dalla comunità di recupero "Pars" di Corridonia (Macerata), di cui era ospite. Irrintracciabile dal 29 gennaio, il cadavere della ragazzina fatto a pezzi è stato ritrovato in due trolley a Pollenza. A seguire, il processo per la morte di Marco Vannini. Il dibattimento è giunto alle ultime udienze, le più importanti. La sentenza è attesa per il 18 aprile. Il programma a cura di Siria Magri dedica spazio anche alla cosiddetta setta dei 12 Apostoli, che per oltre 25 anni ha operato nel catanese. A capo del gruppo, il “santone” Pietro Alfio Capuana, arrestato con l’accusa di aver violentato delle minorenni “per purificarle”. Anche tre collaboratrici del guru sono ai domiciliari. A commentare i casi di cronaca nera che tanto indignano i telespettatori da casa, tra gli altri, Sabrina Scampini, il giornalista di Panorama, Carmelo Abate, il generale Garofano, Alessandro Meluzzi e Massimo Picozzi.

QUARTO GRADO SUI SOCIAL

