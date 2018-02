RINNE TSUJIKUBO/ Bambina prodigio abituata al calcolo grazie al Soroban (Superbrain)

Rinne Tsujikubo, bambina di 12 anni capace di effettuare calcoli in maniera velocissima e già vincitrice di altre competizioni, ospite internazionale nello show dedicato alle Supermenti.

02 febbraio 2018 Francesca Pasquale

Paola Perego conduce Superbrain - Le Supermenti

Rinne Tsujikubo sarà presente nello studio di Superbrain, show del venerdì sera di Rai 1 condotto da Paola Perego come gradita ospite internaziole. Rinne Tsujikubo è una bambina giapponese di soli dodici anni con un talento eccezionale nell’eseguire i calcoli in maniera velocissima. Già vincitrice di numerose altre competizioni a livello internazionale, Rinne Tsujikubo mostrerà tutto il proprio talento in una prova creata su misura per lei che metterà in risalto le sue straordinarie abilità mentali. Tsujikubo, tuttavia non è nuova a competizioni di questo tipo, infatti a soli nove anni ha deciso di prendere parte al talent show della Cina Super Brain in cui ha sfidato e battuto proprio la Cina. Si tratta di una sorta di Olimpiadi della capacità di calcolo in cui la Cina sfida in una serie di puntate alcuni rappresentanti di altre nazioni. Gli esercizi sono velocissimi e Rinne Tsujikubo alla fine della gara si è trovata proprio conto la Cina che aveva battuto precedente sia la Germania che la Gran Bretagna e quindi era certa di poter vincere anche contro il Giappone.

RINNE TSUJIKUBOO, CON UNA VELOCITÀ SBALORDITIVA MOLTIPLICA DUE NUMERI A SETTE CIFRE

Tuttavia nella puntata finale, la sfida era capitata proprio tra i due Paesi la cui rivalità è più accesa, in una gara che è stata un vero testa a testa fino all’ultimo minuto, in cui tutto è rimasto nelle mani della piccola concorrente cinese. Rinne Tsujikubo è riuscita a moltiplicare due numeri a sette cifre e dopo aver anche controllato il risultato per ben due volte in una velocità sbalorditiva prima cioè che tutti gli altri potessero finire la loro moltiplicazione. Di fronte a questa spudorata vittoria che di fatto ha messo un po’ in crisi i fan cinesi che si sono cominciati ad interrogare sul perché e su come i giapponesi nella figura di Rinne siano risultati più talentuosi sconfiggendoli in una delle cose migliori che i loro antenati gli hanno lasciato, la piccola ragazzina ha spiegato con molta umiltà di essersi allenata duramente e a lungo con il Soroban. Si tratta del tradizionale abaco che molti studenti giapponesi amano studiare e che per una sorta di scherzo del destino o beffa la cultura nipponica ha di fatto importato proprio dalla Cina. Vedremo questa sera di quali prodezze si forgerà la talentuosa Rinne Tsujikubo.

