Rudy Zerbi/ Da Amici 17 a Uomini e donne: il flop di Luca Vismara e la verità su Giorgio e Gemma

Rudy Zerbi boccia Luca Vismara come allievo di canto di Amici 2018 ed è convinto che Gemma Galgani e Giorgio Manetti del trono over di Uomini e Donne non tornino più assieme

02 febbraio 2018 Sebastiano Cascone

Rudy Zerbi con Mara Maionchi

Rudy Zerbi, a ruota libera, in una lunga intervista, rilasciata a Spy, in edicola questa settimana. Il sodalizio artistico con Maria De Filippi prosegue a gonfie vele e, nel tempo, non conosce segni di cedimento. L'ex discografico è attualmente giudice di Tu si que vales, insegnante di canto di Amici e si occupa dei casting itineranti del trono over di Uomini e Donne. Nelle ultime settimane, è frequente l'acceso scambio di vedute con Luca Vismara che, a suo parere, non dovrebbe minimanente concorrere per guadagnarsi un posto al serale: "Non li vivo così, sono sincero. Ad Amici ho sempre detto ciò che penso, perché credo che sia la cosa giusta per i ragazzi. Con Luca, come con gli altri, non è mai una questione personale: mi baso su dati oggettivi". Il professore del talent show di Maria De Filippi si è anche esposto sulla vicenda dei ragazzi puniti, per aver infranto il regolamento, con i lavori socialmente utili per le strade di Roma: "Far fare quell'esperienza ai ragazzi era fondamentale: alcuni di loro non si sono resi conto del valore di ciò che gli è stato messo in mano. Amici non è cazzeggio o divertimento, è un lavoro fatto con gente seria e ci sono delle regole da rispettare. Se non lo capiscono, è giusto punirli. [...] Sono molto meno superficiali rispetto a qualche settimana fa. Hanno compreso che, senza farsi il mazzo, non andranno da nessuna parte".

RUDY ZERBI E IL SANREMO 2018 DI CLAUDIO BAGLIONI

Rudy Zerbi, con un passato non troppo lontano da amministatore delegato della Sony, ha avuto la fortuna di scoprire grossi talenti (come Emma Marrone, Alessandra Amoroso) e lavorare con mostri sacri della nostra discografia come Renato Zero, Ornella Vanoni, Mina e lo stesso Claudio Baglioni, direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo 2018. E' fiducioso sulla buona riuscita della kermesse: "Molto bello. Claudio uscirà dagli schemi regalando degli stimoli divertenti. Lo conosco bene: non smette un solo minuto di essere curioso ed entusiasta". Zerbi, che non occuperebbe mai la poltrona di giurato di X Factor, da responsabile dei casting itineranti del trono over di Uomini e Donne, ha espresso una propria opinione sull'infinita storia di Gemma Galgani e Giorgio Manetti. La dama torinese, in queste settimane, sta frequentando assiduamente Raffaele, senza, però, riservare attenzioni speciali nei confronti del cavaliere toscano, con l'intentto di farlo cadere nelle sue brame. Al momento, il bel George, però, sembra non contraccambiare le avance dell'ex fidanzata, con cui vuole mantenere un rapporto unicamente di stima, rispetto e affetto reciproco. Cosa penserà Rudy di questo improbabile triangolo?: "Non credo torneranno assieme anche se Gemma è molto interessato a Giorgio". E se Gemma stesse uscendo con il nuovo spasimante solo per suscitare la gelosia di Manetti nella speranza di un ritorno di fiamma in tempi celeri?

