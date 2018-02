SANREMO 2018/ Da Claudio Baglioni il top della musica italiana: Laura Pausini, Biagio Antonacci, Nek

Sanremo 2018, Claudio Baglioni mette su un Festival totalmente dedicato alla musica italiana: da Laura Pausini ai Negramaro, da Nek, Francesco Renga e Max Pezzali a Biagio Antonacci.

02 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Sanremo 2018

Sale la febbre per l’inizio del Festival di Sanremo 2018. Al 6 febbraio, giorno della prima serata, mancano esattamente quattro giorni ed è ormai chiaro che sarà un Festival totalmente dedicato alla musica italiana. Oltre ai big in gara, anche gli ospiti sui quali Claudio Baglioni ha deciso di puntare sono tutti italiani. Ad eccezione di Sting e James Taylor, infatti, sul palco del Teatro Ariston, nel corso delle cinque serate, saliranno sul palco solo i nomi più illustri della musica italiana. Sono, infatti, stati confermati Laura Pausini, Biagio Antonacci, Nek, Max Pezzali, Francesco Renga, Fiorello, i Negramaro, Gianna Nannini e Gianni Morandi. Inoltre, secondo l'Ansa, dovrebbero esserci anche Gino Paoli e Danilo Rea. Grande attesa soprattutto per l’arrivo della Pausini, di Fiorello e dei Negramaro che sono tornati in pista con il nuovo album “Amore che torni”. La musica italiana, dunque, sarà la grande protagonista di Sanremo 2018 che ha deciso di rinunciare alle grandi star internazionali per la grande delusione dei telespettatori che speravano di vedere sul palco del Teatro Ariston grandi popstar come accadeva fino a qualche anno fa.

IL RITORNO DEI NEGRAMARO: DALL’ELIMINAZIONE A SUPER OSPITI

Il Festival di Sanremo 2018 segna il ritorno dei Negramaro, una delle band più amate e apprezzate degli ultimi anni, sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori. Per i Negramaro, l’invito di Claudio Baglioni rappresenta una grande rivincita dopo l’eliminazione nel 2005. In quell’edizione, i Negramaro parteciparono alla gara dei Giovani. Il loro brano, diventato poi un successo, “Mentre tutto scorre” fu eliminato dal pubblico. Un’eliminazione che spiazzò anche lo stesso Paolo Bonolis che, all’epoca, disse: “Ma siete sicuri che siano questi gli esclusi?”. Un risultato che spiazzò anche la sala stampa. “Me lo ricordo benissimo è diventato bianco e poi paonazzo. E noi con lui. Bonolis chiese se per caso non gli avessero dato il foglio sbagliato. Per lui il nostro era il pezzo più bello di Sanremo” – ha ricordato Giuliano Sangiorgi ai microfoni de La Stampa. Tredici anni dopo, dunque, i Negramaro tornano all’Ariston senza alcun risentimento: “Ma non c’è astio, questo è un amore che torna. Siamo contenti ed emozionati. Per noi è un “nuovo punto di partenza”, come cantiamo nel nostro ultimo disco”.

