STRISCIA LA NOTIZIA/ Ficarra e Picone tornano in tempo per le elezioni

02 febbraio 2018 Elisa Porcelluzzi

Gerry Scotti e Michelle Hunziker

Questa sera, venerdì 2 febbraio, alle 20.40 su Canale andrà in onda la nuova puntata di Striscia la notizia, che ieri sera ha registrato una media di 5.135.000 spettatori con uno share del 19.1%. Da lunedì 5 febbraio Ficarra e Picone - al secolo Salvatore Ficarra e Valentino Picone - sostituiranno la coppia Gerry Scotti e Michelle Hunziker, passaggio di testimone impossibile da rimandare visto che la presentatrice andrà a condurre, a partire da martedì 6 febbraio, il Festival di Sanremo con Claudio Baglioni. Il duo siciliano torna per la quattordicesima stagione consecutiva al timone di Striscia dopo la loro prima conduzione del 2005 che durò una sola settimana.

FICARRA E PICONE DAL 5 FEBBRAIO A STRISCIA

Ficarra e Picone spediranno dietro al bancone del tg satirico di Antonio Ricci da lunedì 5 febbraio fino a sabato 9 giugno, giorno in cui si concluderà la trentesima edizione del tg satirico di Antonio Ricci. “Ogni volta che tocca a noi condurre 'Striscia' si vota per qualcosa, ci siamo abituati, anzi stavolta il presidente Mattarella, siciliano come noi, ci ha telefonato proprio per chiederci quando subentravamo per fissare la data delle elezioni", hanno scherzato i due durante la conferenza stampa. Ficarra e Picone alternano tv, cinema e teatro: “Ci piace cambiare, fare sempre esperienze diverse. Abbiamo fatto Aristofane a teatro ed erano tutti contenti. Anche Aristofane pare”, hanno detto al Corriere della Sera.

