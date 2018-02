SUPER 8/ Su Italia 1 il film con Elle Fanning (oggi, 2 febbraio 2018)

Super 8, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 2 febbraio 2018. Nel cast: Joel Courtney, Elle Fanning e Kyle Chandler, alla regia J.J. Abrahams. La trama del film nel dettaglio.

02 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Italia 1

NEL CAST JOEL COURTNEY

La seconda serata televisiva di Italia 1 di oggi, venerdì 2 febbraio, propone all’affezionato pubblico a partire dalle ore 23:00 la messa in onda del film Super 8. Una pellicola prodotta nel 2011 negli Stati Uniti dalla casa cinematografica Amblin Entertainment in collaborazione con la Bad Robot e la Paramount Pictures ed è stata diretta dal regista J.J. Abrahams il quale ha anche curato la stesure del soggetto e della sceneggiatura. La fotografia è curata da Larry Fong, il montaggio è stato realizzato da Maryann Brandon e Mary Jo Markey, le musiche sono state scritte da Michael Giacchino mentre i costumi sono stati disegnati da Ha Nguyen. Nel cast figurano Joel Courtney, Elle Fanning, Kyle Chandler, Ryan Lee, Ron Eldard e Gabriel Basso.

SUPER 8, LA TRAMA DEL FILM

Nell’anno 1979 in quella che sembra essere una tranquilla cittadina americana, un ragazzo di circa 14 anni di nome Joe è costretto a fare i conti con la terribile notizia della morte della madre sul posto di lavoro. Una notizia drammatica che sconvolge soprattutto il padre di Joe che essendo il vice sceriffo in uno scatto di ira se la prende con Louis, ed ossia un collega di lavoro della moglie che vede come responsabile di quanto accaduto. Infatti, la donna per via del fatto che Louis era completamente ubriaco ha dovuto aiutarlo sul posto di lavoro. Non la pensa alla stessa maniera Joe che si ritrova ad essere grande amico di Alice se non suo spasimante. Tra l’altro Joe ed Alice sono i principali protagonista del film che il loro comune amico Charles ha deciso di girare in modalità Super 8. I vari ragazzi che prendono parte a queste riprese si danno appuntamento in una vecchia rimessa posta nei pressi della ferrovia dove loro malgrado si ritrovano ad essere testimoni di un incredibile evento ed ossia un uomo alla guida di un pick up si lancia davanti ad un treno facendo deragliare. I ragazzi che hanno ripreso tutto con la telecamera si dirigono verso la macchina scoprendo che alla guida c’è il loro insegnante di biologia che li inventa a scappare il prima possibile per la loro incolumità. Poche ore più tardi nella cittadina arrivano le forze armate americane che iniziano a dare il via a delle strane operazioni che portano all’arresto di tutti i civili e comprese le forze dell’ordine riconosciute. In pratica i ragazzi sono stati testimoni del tentativo da parte del loro insegnante di liberare un mostro alieno presente su quel treno e dal 1958 prigioniero presso l’area 51. Quel mostro vorrebbe soltanto far ritorno al proprio pianeta ma le forze armate glielo impediscono allo scopo di torturarlo per ottenere maggiori informazioni sulle tecnologie aliene utilizzate.

