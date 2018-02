Saluta Andonio/ La star del web torna da Barbara d'Urso: lo “scoop” di Costantino Vitagliano (Pomeriggio 5)

Saluta Andonio torna a Pomeriggio 5: la webstar, diventata famosa grazie ad un video virale, sarà ospite di Barbara d'Urso insieme a Costantino Vitagliano e Roger Garth.

02 febbraio 2018 Alberto Graziola

Saluta Andonio ospite a Pomeriggio 5 [Instagram]

Saluta Andonio, uno dei più recenti casi di successo esplosi grazie al web, tornerà oggi a Pomeriggio 5: sarà infatti ospite di Barbara d'Urso. Ma come è nato questo personaggio? Il tutto è stato apparentemente casuale, ma ora sua pagina Facebook di Marco Morrone conta oltre 487.803 Mi piace. E' stato sufficiente caricare un video affinché diventasse virale in pochissimo tempo. Il ragazzino si trovava in auto, insieme al padre, e lo ha invitato a salutare chi stava guardandoli. Nulla da fare. Ed ecco nascere il tormentone "Saluta Andonio", detto per convincere l'uomo a dire qualcosa. Da quella semplice clip è nato il riscontro con il pubblico. Il video è diventato virale, vi sono stati centinaia di commenti e per il giovane ragazzino si sono aperte anche le porte dei locali, disposti a pagarlo per averlo come ospite. Anche la tv, in poco tempo, si è accorto di lui, con alcuni servizi andati onda per Le Iene e per Pomeriggio 5, condotto da Barbara d'Urso. Qui la video intervista per il programma di Italia 1.

IL LIETO FINE DOPO IL BULLISMO

E proprio nel salotto pomeridiano di Canale 5, oggi, 2 febbraio 2018, ritroveremo "Saluta Andonio", come anticipato da Costantino Vitagliano nel suo account Instagram, con un selfie in coppia. Insieme a loro, anche Roger Garth. Per Marco -questo il suo vero nome- un lieto fine da favola dopo un periodo difficile, come ricordato dalla madre a Il Messaggero: "Era vittima dei bulli, lo emarginavano e lo deridevano per l'aspetto fisico, non voleva neanche uscire più di casa". Ora, però, per lui la vera rivincita: "Prima non mi voleva nessuno, ora che sono famoso mi cercano tutti, ragazze comprese. So che vogliono avvicinarsi a 'Saluta Antonio' e non a Marco, ma per me non è un problema: anche io approfitto di loro sfruttando la mia popolarità". E così, oggi Marco tornerà sul piccolo schermo, ospite di Barbara d'Urso, a Pomeriggio 5, insieme all'ex tronista di "Uomini e donne".

