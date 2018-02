Stan Lee sta male / Ultime notizie, il creatore di Spiderman in ospedale: come sta?

Stan Lee è stato ricoverato in ospedale a Los Angeles a causa di problemi cardiaci e respiratori. È lui il creatore di storici fumetti quali Spiderman, Hulk, Iron Man..

02 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Stan Lee è stato ricoverato in ospedale a causa di problemi respiratori e di un battito cardiaco irregolare. A riportare la notizia è il sito web TMZ, secondo il quale il creatore di Spiderman si troverebbe per accertamenti al Cedars-Sinai Hospital di Los Angeles e le sue condizioni sarebbero stabili. Stan Lee è una vera icona per gli appassionati di fumetti e supereroi: nella sua lunga carriera è stato infatti il creatore di comics leggerari tra i quali il sopracitato Spiderman ma anche Batman, Hulk, Iron Man solo per citarne alcuni. Il fumettista, ora 95enne, ha dato vita ad una vera rivoluzione nel modo della Marvel, creando soprattutto negli anni '60 una moltitudine di nuovi titoli che ancora oggi rappresentano un punto di riferimento per nuove e vecchie generazioni di appassionati del genere: dagli eroi dei Fantastici Quattro, a Thor, X-Man (la lista potrebbe essere lunghissima) anche se da sempre il fumetto che gli ha permesso di ottenere notorietà e prestigio è proprio l'Uomo Ragno.

Stan Lee ricoverato in ospedale: la sua incredibile carriera

Stan Lee sta affrontando alcuni problemi di salute, che stanno facendo preoccupare milioni di appassionati di fumetti da ogni parte del mondo. È lui da sempre il punto di riferimento per la Marvel, lo la quale ha continuato a collaborare per anni, creando incredibili personaggi come Spiderman, Hulk, Iron Man e moltissimi altri. Negli ultimi anni, anche grazie ad un'età non più giovanissima, il produttore si è dedicato anche ad altri progetti, prediligendo la televisione. Lee conduce infatti insieme a Daniel Browing Smith il programma televisivo Stan Lee's Superhumans che viene trasmesso in Italia sul canale History Channel di Sky. Di recente la Virgin Comics ha annunciato che Stan Lee scriverà per loro una serie inedita composta da nuovi supereroi che saranno ispirati a dieci elementi.

