Superbrain / Anticipazioni ultima puntata: Gabriel Garko, Antonio Cabrini e Claudia Gerini in giuria

Superbrain - Le supermenti anticipazioni e ospiti ultima puntata del 2 febbraio 2018: Paola Perego con la giuria composta da Gabriel Garko, Claudia Gerini e Antonio Cabrini.

02 febbraio 2018 Valentina Gambino

Superbrain

Giungerà al termine questa sera, venerdì 2 febbraio 2018, la nuova stagione di Superbrain-Le supermenti, il programma in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai, condotto come sempre da Paola Perego. Per la conduttrice questa è stata una grande sfida in quanto – come ben sapete – è tornata in televisione dopo lo scandalo di “Parliamone… sabato!”. Per lei uno stop forzato di quasi un anno e poi il ritorno in grande stile, nonostante la tanta ansia che aveva raccontato di avere. Per quest’ultima puntata, ci saranno come sempre dei protagonisti con capacità fuori dal comune. La giuria di ospiti inoltre, farà da cornice ad un ultimo appuntamento andato molto bene anche in termini di ascolti TV. Ed infatti, nella maggior parte dei casi, la trasmissione di Rai1 ha battuto Immaturi-La serie, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Staremo a vedere come si comporteranno i dati auditel per quanto riguarda le battute finali da di questo, potremo parlare solo sabato mattina con la pubblicazione degli ascolti.

Superbrain ospiti ultima puntata

La puntata conclusiva di Superbrain in onda oggi, venerdì 2 febbraio 2018, sulle poltrone dei giudici pronti a scoprire i nuovi talenti dell’appuntamento finale, troveremo l’attore torinese Gabriel Garko, l’ex calciatore Antonio Cabrini e l’attrice romana Claudia Gerini. I tre ospiti, anche stasera avranno il ruolo di giudicare le cinque supermenti che ancora una volta saranno in grado di strabiliare il pubblico con le loro particolari doti assolutamente fuori dal comune. Ed infatti, stasera sono pronti ad esibirsi cinque persone, dotate di un talento per i numeri, la memoria, o di un senso particolarmente sviluppato, che, unendo le loro capacità mentali inconsuete alla creatività e alla fantasia, daranno vita a momenti di grande spettacolo e gareggeranno tra loro. Ospite della serata, anche in questa ultima puntata, Dario Bandiera. Chi vincerà? Il trionfatore assoluto si aggiudicherà un sostanzioso premio di 20.000 euro. Per quanto riguarda l’ospite internazionale, spazio per Rinne Tsujikubo, una bambina di 12 anni che arriva dal Giappone capace di effettuare calcoli in maniera velocissima, già vincitrice di molteplici sfide.

