THE TOWN/ Su Iris il film con Ben Affleck e Rebecca Hall (oggi, 2 febbraio 2018)

The Town, il film in onda su Iris oggi, venerdì 2 febbraio 2018. Nel cast: Ben Affleck che ha diretto anche la regia, Rebecca Hall e Jon Hamm.

02 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST BEN AFFLEK

Il film The Town, va in onda su Iris oggi, venerdì 2 febbraio 2018, alle ore 21.00. Una pellicola che è stata prodotta nel 2010 dalla GK Films in collaborazione con la Warner Bros Pictures e la Legendary Pictures, il cui soggetto è stato tratto dal romanzo Il principe dei ladri scritto da Chuck Hogan, la regia è di Ben Affleck il quale ha curato anche l’adattamento della sceneggiatura in collaborazione con Peter Craig e Aaron Stockard. Le musiche della colonna sonora sono state scritte da Harry Gregson-Williams e David Buckley, i costumi sono stati disegnati da Susan Matheson, il montaggio è opera di Dylan Tichenor mentre nel cast figurano lo stesso Ben Affleck assieme a Rebecca Hall, Jon Hamm, Jeremy Renner e Blake Lively. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

THE TOWN, LA TRAMA DEL FILM

Doug è un abile ladro che è a capo di una banda di veri e propri professionisti dei furti. I loro colpi vengono effettuati con una tale maestria che nonostante gli innumerevoli sforzi da parte della polizia, non sono mai emerse delle tracce che potessero condurre a lui ed ai suoi più stretti collaboratori come Doug. Tuttavia questa banda di ladri sono di fatto sotto le dipendenze di un potente boss che come copertura lavora in un negozio di fiori. Il boss per ogni rapina messa a segno dalla banda, percepisce una lauta percentuale. Durante una nuova rapina in banca, Doug si vede costretta a tenere come ostaggio la direttrice della filiale, Claire. Una volta che la banda si sente in sicura rilascia la stessa Claire senza averle fatto del male. Naturalmente Doug è preoccupato da quanto successo, in quanto la donna potrebbe essere riuscita a carpire dei particolari che potrebbero aiutare la polizia ad arrestarli. In ragione di ciò, comincia a seguire la donna e come se non bastasse entra nella sua vita scoprendo che in effetti non ha riconosciuto nessuno e che soprattutto l’unica cosa che gli è rimasta da questa esperienza sia soltanto un pesante shock. Tuttavia la frequentazione con Claire non si esaurisce così con Doug che se ne innamora perdutamente dando il via così ad una bellissima ma pericolosa storia d’amore anche perché un valente agente dell’FBI sta portando avanti un’indagine molto attenta ed ormai vicina ad una svolta. Doug deciso a vivere il resto dei propri anni al fianco della bella Claire, evidenzia la volontà di lasciare il crimine. Una decisione che tuttavia cozza con la volontà del boss che arriva a minacciarlo mettendolo al corretto che in passato è stato lui la causa della morte dell’amata madre. Così in un convulso finale per un’ultima rapina, Doug uscirà di scena non prima di aver regolato i conti con il potente boss e lasciato un dolce ricordato all’amata Claire.

