Tina Cipollari e Domenico/ Uomini e donne, corse dietro le quinte e baci, cosa succederà?

Tina Cipollari e Domenico ancora protagonisti del trono over. A Uomini e donne tra una sfilata e un voto, nuove corse dietro le quinte e baci, cosa succederà questa volta?

02 febbraio 2018 Hedda Hopper

Tina Cipollari

Ancora una volta protagonista del trono over sarà Tina Cipollari. Molto spesso si è parlato della possibilità che il programma possa andare avanti senza di lei ma siamo sicuri che Maria De Filippi non ha intenzione di farne a meno. L'opinionista sa stuzzicare i protagonisti del trono over, sa giocare con loro (vedi Giorgio Manetti) e molto spesso li mette con le spalle al muro se necessario. Le liti non mancano mai quando la vamp è in vena di dare il meglio di sé ma, a quanto pare, adesso ha una bella gatta da pelare. A metterle i bastoni tra le ruote è arrivato il buon vecchio Domenico. Il cavaliere del trono over è qui per cercare l'amore ma, intanto, ha deciso di buttarsi a capofitto in una conquista impossibile ovvero quello di Tina Cipollari. I due sono stati protagonisti trash della scorsa puntata e sembra che qualcosa riusciranno a fare anche oggi, ma fino a dove si spingeranno?

A TUTTA VELOCITÀ VERSO I NUOVI MOSTRI

Al grido di "Mi piaccono le donne grasse e vorrei toccare il tuo grasso", il cavaliere ha preso di mira la bella opinionista che non riesce davvero a tenerlo a bada in nessun modo. Mentre tutti gli altri si lasciano e si prendono, mettono fine alle loro amicizie seppur telefoniche, sembra che Domenico sia un osso duro e che non voglia mollare la presa, e che presa, sulla bella Vamp che non ha intenzione di cedere e corre via da lui arrivando (e cadendo) dietro le quinte. Sicuramente la ship va avanti e la loro performance potrebbe addirittura arrivare a I nuovi Mostri di Striscia la Notizia. Pronti per vedere la puntata di oggi?

