UN POSTO AL SOLE / Franco e Angela si concedono una seconda possibilità? (Anticipazioni 2 febbraio)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 2 febbraio: Franco e Angela sono nuovamente vicini dopo la fine del loro incubo. È questa l'occasione per un ritorno di fiamma?

02 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Il sogno di molti telespettatori di Un posto al sole potrebbe trasformarsi presto il realtà: a molti, infatti, non è andata giù la separazione di Franco e Angela, una delle coppie più longeve e amate della soap partenopea. Ma già negli ultimi giorni, in occasione del rapimento e poi del rilascio di Bianca, i due ex fidanzati hanno dato l'impressione di avere ancora dei forti sentimenti l'uno nei confronti dell'altra. Tale consapevolezza risulterà ancora più evidente questa sera, quando la coppia finirà per trascorrere insieme alla figlia dei momenti di grande serenità. Il loro desiderio sarà chiaro: essere uniti e felici per il bene della piccola che negli ultimi tempi ha vissuto una situazione molto difficile. Ma dietro a questa ritrovata complicità potrebbe nascondersi ben altro: Angelo e Franco si amano ancora? Decideranno presto di dare una seconda possibilità al loro amore?

Un posto al sole: Diego ancora sotto i ferri

Nell'episodio odierno di Un posto al sole, la famiglia Giordano vivrà delle ore di grande apprensione mentre Diego si troverà sotto i ferri per l'operazione al cuore. Sembreranno dei momenti interminabili durante i quali l'astio e le incomprensioni saranno solo un lontano ricordo. Anche Patrizio e Raffaele saranno più uniti che mai davanti alla malattia e l'aspirante chef continuerà a sentirsi in colpa per quanto accaduto con il fratello (che comunque lo ha perdonato). Viola sarà al fianco dei suoi familiari in attesa dell'esito dell'intervento chirurgico mentre Eugenio si troverà a dover gestire, non tra poche difficoltà, il figlio Antonio. E per lui le cose si complicheranno ulteriormente quando arriverà in suo soccorso Otello, convinto di poter essere d'aiuto. Ma come ben sappiamo, e come purtroppo nei giorni scorsi ha compreso anche Filippo, quando c'è di mezzo l'ex vigile nulla è semplice...

© Riproduzione Riservata.