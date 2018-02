UNA NOTTE AL MUSEO 2 - LA FUGA/ Su Rai Movie il film con Ben Stiller (oggi, 2 febbraio 2018)

Una notte al museo 2 - La fuga, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 2 febbraio 2018. Nel cast: Ben Stiller, Amy Adams, Owen Wilson, alla regia Shawn Levy. Il dettaglio.

02 febbraio 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai Movie

NEL CAST BEN STILLER

Il film Una notte al museo 2 - La fuga va in onda su Rai Movie oggi, venerdì 2 febbraio 2018, alle ore 21.10. La pellicola dal titolo originale Night at Museum: Battle of the Smithsonian è stata prodotta nel 2009 dalla 20th Century Fox in collaborazione con la Museum Canada Productions per la regia di Shawn Levy mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati da Robert Ben Garant e Thomas Lennon. Questo secondo capitolo dell’omonima saga cinematografica ha visto il montaggio di Dean Zimmerman e Don Zimmerman, le musiche scritte da Alan Silvestri, la fotografia curata da John Schwartzman e nel cast spiccano Ben Stiller, Amy Adams, Owen Wilson, Hank Azaria, Bill Hader, Robin Williams e Christopher Guest. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UNA NOTTE AL MUSEO 2 – LA FUGA, LA TRAMA DEL FILM

Sono passati due anni dall’esperienza traumatica che Larry ha avuto come custode notturno del celebre museo di Storia Naturale a New York. Larry ha abbandonato questo lavoro diventando un imprenditore di successo pronto a costruirsi una vita di grande felicità con la propria amata fidanzata. Tuttavia, Larry non ha per nulla dimenticato la propria esperienza nel museo ed i tanti amici che vi ha lasciato. Dunque, preso dalla nostalgia, decide un giorno di fare un salto nel Museo per scoprire come vanno le cose. Le novità sono decisamente tante e soprattutto per nulla positive. Infatti, Larry viene a sapere che saranno effettuati tantissimi cambiamenti nel Museo con particolare riferimento ad un vero e proprio spostamento di massa di tutte le statue che verranno posizionate nel magazzino archivio federale dello Smithsonian Museum con la sola eccezione della statua di Teddy Roosevelt, del gigantesco scheletro del T-Rex, della tavola d’oro del faraone Ahkmenrah e di altri personaggi meno conosciuti. A malincuore Larry sapendo di non poter far nulla, deve ritornare a casa sperando che per i propri vecchi amici per lo meno non ci siano dei maltrattamenti. La notte successiva viene svegliato da una telefonata fatta dal Jedediah, il piccolo cowboy che assieme a Gaio Ottavio hanno voluto avvisare Larry di quello che sta avvenendo ed ossia che la solita scimmia cappuccina ha rubato la tavola d’oro del faraone per cui tutto il gigantesco museo si è animato. Come se non bastasse, Larry viene messo a conoscenza della presenza di un cugino cattivo del faraone che ha intenzione di entrare in possesso di un magico oggetto per mettere in atto il suo piano di conquistare il mondo con forze demoniache. A questo punto Larry si precipita presso il Museo per cercare di trovare una soluzione non semplice visto che tutti gli oggetti animati sono usciti per strada praticamente popolando New York.

