UNA VITA/ Simon e le misteriose foto del suo passato: cosa nasconde il maggiordomo? (Anticipazioni 2 febbraio)

Anticipazioni Una Vita, puntata 2 febbraio: Simon apre una scatola nella quale ci sono immagini religiose e ricordi del suo passato. Huertas umilia pubblicamente Celia.

02 febbraio 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

Si conclude oggi la programmazione settimanale di Una Vita: la telenovela spagnola, infatti, domani non andrà in onda e lascerà spazio ad Amici di Maria De Filippi. Tanti saranno comunque i colpi di scena dell'episodio odierno, a partire dall'incontro di Celia con Huertas. La prima offrirà del denaro alla domestica, cercando di convincerla ad andarsene da Acacias 38 e a porre fine alla sua relazione con Felipe. Ma tale richiesta non avrà l'esito sperato: Hertas non solo rifiuterà senza esitazione il denaro della sua rivale in amore, ma avrà per lei dure parole che le causeranno una nuova umiliazione. La accuserà di non essere una brava moglie e di non essere neppure riuscita a dare a Felipe quel figlio che lui ha tanto desiderato. La discussione finirà per trasformarsi in un duro scontro, in seguito al quale Celia si sentirà male e perderà i sensi. Sarà solo allora che un misterioso e affascinante giovane si avvicinerà a lei per prestarle soccorso...

Una Vita: Simon nasconde un grande segreto!

L'episodio odierno di Una Vita concederà spazio alla nuova arrivata famiglia Valverde e alla maggiore conoscenza del maggiordomo Simon. Come ogni new entry che si rispetti, il personaggio interpretato da Jordi Coll sembrerà portare con sé un grande segreto sul suo passato. Questo pomeriggio, infatti, lo vedremo chiuso nella sua stanza e intento ad aprire una scatola di legno con al suo interno diverse immagini sacre di San Simone. Ma insieme ad esse ci sarà anche qualcosa di inaspettato... La fuga di Leonor e Pablo desterà grande preoccupazione a palazzo dove la notizia diventerà presto di dominio pubblico. Rosina non saprà cosa pensare, temendo che alla figlia possa accadere qualcosa di terribile. Ed in effetti le sorti dei due coniugi sarà appesa ad un filo, soprattutto dopo che saranno costretti a separarsi per evitare che le guardie possano arrestarli e riaffidarli alla giustizia. Riusciranno a ritrovarsi nel tempo e luogo previsto?

