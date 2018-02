UOMINI E DONNE/ I fan attendono la scelta di Paolo Crivellin: sorpresa in arrivo? (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni e news trono classico: mentre i fans attendono con ansia la messa in onda della scelta di Paolo Crivellin, spunta il nome di Emanuele Trimarchi come tronista.

02 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Paolo Crivellin

Il pubblico di Uomini e Donne attende con ansia la messa in onda della puntata della scelta di Paolo Crivellin che, salvo clamorosi colpi di scena, sarà trasmessa lunedì 5 febbraio, alle 14.45. Il tronista, dopo aver trascorso un intero weekend in una villa con Angela Caloisi e Marianna Acierno, avrebbe già fatto la sua scelta. Quale delle due ragazze avrà conquistato Paolo? Se nei giorni scorsi, da un messaggio che Marianna aveva scritto sui social (Poche persone capiranno realmente chi sei. Sono quelle a cui non avrai bisogno di spiegarlo), sembrava quasi scontata che la scelta fosse ricaduta su Angela Caloisi, dopo una segnalazione riportata dal Vicolo delle News, la situazione è cambiata. Alcune ragazze, infatti, nei giorni scorsi, hanno incontrato Angela in un centro commerciale e hanno notato in lei uno sguardo triste e deluso. La Caloisi, dunque, pur non avendo dichiarato apertamente quale è stata la scelta, ha implicitamente ammesso che il suo percorso si è concluso con un due di picche? La scelta di Paolo, dunque, potrebbe riservare una sorpresa ovvero una non scelta. Il tronista avrà lasciato la trasmissione da solo?

NUOVO TRONISTA IN ARRIVO?

Al momento, sul trono di Uomini e Donne, ci sono Sara Affi Fella, Nilufar Addati, Mariano Catanzaro e Nicolò Brigante. Quest’ultimo sembra molto vicino alla scelta e sui social comincia a circolare la voce della probabile presenza di un nuovo tronista. Dopo il nome di Jeremias Rodriguez, tornato single dopo la fine della sua storia con Sara Battisti e che ha ammesso che potrebbe seriamente prendere in considerazione la possibilità di salire sul trono, è spuntato anche il nome di Emanuele Trimarchi, l’ex scelta di Anna Munafò che è tornato in trasmissione per corteggiare la Affi Fella. La sua avventura, però, è già finita, ma potrebbe presto tornare in trasmissione come tronista. Raffaella Mennoia, infatti, ha lasciato il proprio like al seguente commento: “Emanuele Trimarchi sul trono”. Sarà un indizio della futura presenza di Emanuela sul trono?

