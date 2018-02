Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: piccole convergenze Di Maio, Pd e Forza Italia (2 febbraio 2018)

Ultime notizie di oggi, ultim'ora: piccole convergenze con Pd e Forza Italia. Risolto il giallo di Macerata. Studente sfregia un'insegnante. Fabbricini Commissario. (2 febbraio 2018).

02 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Ultime notizie, Matteo Renzi - La Presse

POSSIBILI CONVERGENZE DI MAIO, PD E FORZA ITALIA

Parla di possibili convergenze Luigi Di Maio ammiccando a Partito Democratico e Forza Italia, almeno su temi economici più rilevanti. il candidato premier del Movimento Cinque Stelle, in piena campagna elettorale, ha voluto rassicurare gli investitori della City londinese, e in una riunione ristretta ha parlato con toni sicuramente meno aggressivi, rispetto ad eventuali alleanze. Il politico napoletano in tale contesto non ha escluso di poter mettere a disposizione anche i voti del movimento, qualora si profilasse un governo con numeri ristretti, questo per Di Maio non significa governare in un esecutivo di grandi intese, ma tenere a cuore le sorti della nazione. L'incontro organizzato in un hotel inglese ha visto la presenza di un ristretto numero di persone, tra di essi molti i gestori di fondi d'investimento azionari.

RISOLTO IL GIALLO DI MACERATA

Sono bastate meno di ventiquattro ore per risolvere il giallo di Macerata, quello in cui l'epilogo era stato il ritrovamento di un corpo di ragazza, smembrato e conservato in due trolley. Oggi le forze dell'ordine hanno infatti posto in stato di fermo Innocent Oseghale un cittadino nigeriano di soli 26 anni. A lui i carabinieri sono arrivati seguendo le immagini della giovane donna, che era scomparsa dalle telecamere di sorveglianza proprio nella strada dove abita il presunto assassino. All'interno dell'abitazione di Oseghale gli inquirenti hanno ritrovato i vestiti appartenuti alla vittima ancora sporchi di sangue. L'ipotesi degli investigatori è che la giovane abbia seguito il nigeriano per acquistare una dose di droga, all'interno dell'abitazione il tragico epilogo, al quale adesso le forze dell'ordine dovranno trovare un movente.

STUDENTE SFREGIA UN'INSEGNANTE

Grave episodio di cronaca avvenuto all'interno dell'istituto tecnico commerciale Majorano di Santa Maria del Vico in provincia di Caserta. Qui un alunno diciassettenne in uno scatto d'ira dopo il rimprovero di un insegnante, ha tirato fuori un coltello a serramanico ed ha sfregiato al viso la sua professoressa di italiano. Solo per puro caso la donna, Franca Di Blasio 54 anni, non ha perso la vita. Il fendente del ragazzo era diretto alla gola, ma invece ha colpito la donna alla guancia procurandogli una ferita guaribile in quindici giorni. Il ragazzo, di cui non sono state rese note le generalità, è stato condotto in caserma in stato di fermo.

NOMINATO IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA FEDERCALCIO

Nel corso della riunione odierna della giunta del CONI è stato nominato il nuovo commissario straordinario della Federcalcio. La carica è stata assegnata a Roberto Fabbricini che ricopre anche la carica di segretario generale del CONI. Ad affiancarlo sono stati chiamati un ex calciatore, attualmente opinionista televisivo, Alessandro Costacurta, e Angelo Clarizia. Nella sua prima intervista da commissario, Fabbricini ha tenuto a chiarire che si deve tornare a creare uno stretto legame tra i tifosi, il Paese e la nazionale di calcio, e che il suo primo atto sarà quello di sistemare anche le pedine della Lega di Serie A, con la nomina a commissario di Giovanni Malagò, attuale presidente del CONI. A fianco di Malagò lavoreranno un altro ex calciatore, Bernardo Corradi, e Paolo Nicoletti, che ha ricoperto fino ad ora il ruolo di vicecommissario con Tavecchio.

TRE I NOMI DEL PROSSIMO COMMISSARIO TECNICO

A margine della riunione del CONI ha parlato anche Costacurta, che si impegnerà per trovare la soluzione per il nuovo allenatore dell’Italia. Al momento la squadra è affidata alla gestione di Gigi Di Biagio, allenatore dell’Under 21 che la guiderà nelle prossime amichevoli. I papabili sono 3, l’ex CT Antonio Conte, Roberto Mancini e Ancelotti. Costacurta ha dichiarato che quanto prima vuole iniziare i colloqui con loro, che sono stati anche suoi compagni in nazionale.

IERI I FUNERALI DI AZEGLIO VICINI

Si sono tenuti ieri a Brescia i funerali dell’CT della nazionale italiana, Azeglio Vicini, morto a 84 anni. Con l’Italia aveva conquistato il terzo posto nell’edizione del Mondiale giocata nel 1990 proprio nel nostro paese. Numerosi i colleghi allenatori ed ex giocatori che hanno partecipato alle esequie e ricordato la figura del "maestro". Ai funerali ha partecipato una grande folla che ricordava le doti tecniche ed umane di Vicini, ed il direttore Generale della FIGC Michele Uva.

IL TAS DI LOSANNA REVOCA LA SQUALIFICA PER GLI ATLETI RUSSI

28 dei 43 atleti russi che erano stati squalificati per doping, sono stati assolti dal TAS di Losanna, che ha ritenuto non sufficienti le prove presentate a loro carico. La revisione del provvedimento però arriva a soli 8 giorni dall’inizio delle Olimpiadi invernali e quindi non sarà facile la riammissione in gara. La Russia non partecipa come nazione, ma solo con 168 atleti a livello individuale che non avranno né bandiera né inno nazionale.

© Riproduzione Riservata.