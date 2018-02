Uomini e Donne/ Gianni Sperti contro Giorgio Manetti: il gesto per Anna scatena nuovi sospetti! (Trovo Over)

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over. Giorgio Manetti e Anna Tedesco al centro dei sospetti: colpa di un gesto del cavaliere che suscita l'ira di Gianni Sperti.

02 febbraio 2018 Anna Montesano

Giorgio Manetti e Anna Tedesco

Continuano i sospetti fuori e dentro lo studio di Uomini e Donne sulla presunta relazione tra Giorgio Manetti e Anna Tedesco. La nuova registrazione del trono Over ha infatti risollevato la questione e il tutto per un importante gesto del cavaliere: Giorgio ha deciso di fare un regalo ad Anna Tedesco per il suo compleanno. Ricordiamo, infatti, che dopo la furiosa lite che aveva sancito la fine della loro amicizia, Anna ha deciso di fare un passo indietro, chiamando Giorgio il giorno del compleanno di sua madre per farle gli auguri. Un gesto che ha riavvicinato i due che hanno infine deciso di riprendere i rapporti. E se già questo gesto aveva fatto discutere, il regalo che Giorgio ha voluto fare proprio in studio, e quindi di fronte all'Italia intera, ha suscitato grande sorpresa nel pubblico presente e, in primis, in Gianni Sperti.

GIANNI CONTRO GIORGIO: UN DONO CHE NON PIACE

L'opinionista di Uomini e Donne ha accusato i due, non accettando che la cosa sia fatta in studio. Per Sperti è chiaro che la loro non sia soltanto un'amicizia - come entrambi hanno ribadito più volte - ma qualcosa di più. L'opinione continua ad essere quella secondo la quale tra Anna e Giorgio ci sia una relazione o comunque che da parte della Tedesco ci sia un sentimento simile all'amore. Ma a creare dissapori in studio è anche un altro gesto di Giorgio: il cavaliere, in studio, confessa che si sarebbe invece aspettato un ringraziamento da parte di Gianni così come da Tina per il regalo fatto loro. Gianni Sperti però sbotta: il regalo in questione è il libro scritto da Giorgio, gesto che l'opinionista di Uomini e Donne trova essere di "auto-promozione" e per questo non apprezzato.

