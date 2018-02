Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over, Sossio tra due fuochi: per lui brutte notizie! (2 febbraio)

Uomini e Donne, oggi 2 febbraio 2018 in onda il Trono Over. Sossio Aruta al centro delle polemiche: esce con Valentina e Donatella, ma le dame lo scaricano!

02 febbraio 2018 Anna Montesano

Sossio Aruta, Trono over

La settimana di Uomini e Donne si conclude con la terza ed ultima parte del Trono Over. Dopo la diretta Facebook si riparte infatti da Sossio Aruta che prende il centro dello studio così come Valentina. I due hanno già provato ad uscire insieme lo scorso anno ma era andata male, ora ci riprovano e Gianni Sperti critica con forza questa scelta. Maria svela che Sossio è uscito con Valentina ma ha visto a colazione anche Donatella, cosa che la prima dama sapeva. Poi però è Ida a prendere parola, dichiarando che durante il ballo fatto con lui pochi minuti prima, Sossio le ha detto che andrà a trovarla a Brescia. Il cavaliere però spiega di averlo detto come provocazione per capire le reali intenzioni della dama, cosa che èperò non piace a Valentina che si indispettisce.

NUOVO "AGGUATO" DI DOMENICO A TINA CIPOLLARI...

Per la dama Sossio è inaffidabile, intanto Donatella chiede dei chiarimenti al cavaliere in quanto non sapeva che lui frequentasse anche Valentina. Alla fine del battibecco sia l'una che l'altra decidono di chiudere la frequentazione. Per Sossio però arrivano due signore: si tratta di Melania e Simona, la prima, che ha 35 anni di Catania e ha una bambina, è l'unica che il cavaliere vuole rimanga. Dopo una parentesi dedicata a Francesco, Domenico corre nuovamente verso Tina per agguantarla. Al centro dello studio torna poi Angelo: per il cavaliere sono giunte in studio due signore, Domizia e Santina. La prima dama ha 38 anni di Roma, la seconda ha 38 anni, divorziata con due figli, lavora in vigilanza. Angelo tiene Domizia e balla con lei.

© Riproduzione Riservata.