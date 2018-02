È ARRIVATA LA FELICITÀ 2/ Anticipazioni prima puntata e trama (20 febbraio 2018)

È arrivata la felicità 2, anticipazioni del 20 febbraio 2018, in prima Tv su Rai 1. Orlando e Angelica dovranno confrontarsi con uno dei peggiori incubi della loro vita.

È arrivata la felicitàc2, in prima Tv assoluta su Rai 1

È ARRIVATA LA FELICITÀ 2: LA FICTION

Al via nella prima serata di Rai 1 di oggi, martedì 20 febbraio 2018, E' arrivata la felicità 2 è pronta a rivelare che cos'è accaduto a tutti i protagonisti in seguito al lieto fine precedente. Ritroveremo il cast già incontrato nel primo capitolo e guidato dai protagonisti Claudio Santamaria e Claudia Pandolfi, ovvero Orlando e Angelica. Grazie ad un'idea di Ivan Costroneo e diretta da Francesco Vicario e Riccardo Milani, la fiction Rai metterà di nuovo al centro della sua trama il rapporto sentimentale fra i due protagonisti ed i loro nuovi problemi. Li abbiamo lasciati infatti subito dopo la scoperta di un nuovo figlio in arrivo, l'unico nato dalla loro unione, ma che cos'è successo dopo? La seconda stagione ci permetterà di scoprire se gli antichi problemi sono ritornati ad affacciarsi nella vita della nuova famiglia oppure se grazie a quanto hanno dovuto affrontare in passato siano riusciti a controllare tutto con la forza ed il sorriso che li caratterizza. Nel cast ritroveremo Alessandro Roja, Lunetta Savino, Giulia Bevilacqua, Massimo Wertmuller e Ninetto Davoli, per dodici nuovi episodi che ci getteranno subito verso un nuovo dramma.

Angelica scoprirà infatti di essere affetta da un brutto male, che di colpo spazzerà via ogni possibile e felice futuro. Durante la conferenza stampa, la direttrice di Rai Fiction Eleonora Andreatta ha infatti sottolineato che la seconda stagione dello show andrà ad approfondire un tema difficile, ma legato alla quotidianità di tante persone. La malattia spesso viene tenuta nascosta, quasi una sorta di tabù da cui fuggire, ma che verrà messa al di sotto dei riflettori della fiction grazie al contributo collettivo ed individuale di tutti i personaggi principali. Una scelta che, come ha ribadito l'autore Ivan Cotroneo, deriva dalla volontà di parlare senza alcun freno della malattia, scegliendo di analizzare sia in che modo colpirà ogni personaggio sia come verrà investirà la famiglia al completo. La traccia ha affascinato subito la Pandolfi, che temeva di doversi ritrovare di fronte ad un collasso dello show. La sua paura infatti riguardava la scoperta che Angelica ed il resto della famiglia si sarebbero allontanati da quella vena ironica che ha caratterizzato il primo capitolo, salvo poi scoprire che uno degli elementi che hanno reso lo show di successo e tanto amato dal pubblico italiano non verrà di certo tradito.

ANTICIPAZIONI DEL 20 FEBBRAIO 2018, EPISODIO 1

Oltre due anni dopo gli ultimi eventi, Orlando e Angelica devono fare i conti con il loro nuovo stile di vita. E questo vuol dire anche affrontare i piccoli problemi legati alla conduzione di una famiglia allargata, al pagamento delle bollette e altro ancora. I due genitori infatti devono pensare ai quattro adolescenti da gestire, oltre al piccolo Andrea. La complicità che li ha spinti ad unirsi per formare una coppia sembra ormai svanita all'interno di una nebbia che li inghiotte sempre di più. Gli unici a continuare a sorridere sembrano invece Laura e Umberto, anche se quest'ultimo nasconde i suoi veri pensieri. Il ragazzo è ormai fidanzato in casa da due anni ed il peso della convivenza inizia a farsi sentire. Dopo aver trovato l'amore giovanissimo, il ragazzo crede che l'adolescenza gli stia sfuggendo di mano. Bea invece ha trovato in Simone un nuovo ragazzo che la accondiscende in ogni desiderio e che proprio per questo ha ribattezzato Elfo domestico. L'amore è invece ancora esplosivo per Nunzia e Pietro, alla ricerca di una nuova casa in cui andare a vivere. Rita e Valeria sono invece ad un passo dalle nozze, soprattutto perché la prima è già incinta di alcuni mesi. Le due tuttavia preferiranno non informare Giovanna, mentre per Orlando si prepara il terreno di un vero incubo: Angelica potrebbe avere qualche grave malattia.

