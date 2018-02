#Cartabianca/ Anticipazioni 20 febbraio: Bianca Berlinguer ospita un nuovo leader politico

#Cartabianca, anticipazioni 20 febbraio: Bianca Berlinguer conduce un nuovo appuntamento con il programma politico, in onda ogni martedì, in prima serata, su Raitre.

20 febbraio 2018 Stella Dibenedetto

Raitre

Oggi, martedì 20 febbraio, alle 21.15 su Raitre, va in onda un nuovo appuntamento con #Cartabianca, il programma di approfondimento politico che fa compagnia agli italiani tutti i giorni, alle 18.25 e ogni martedì in prima serata. Al timone del talk show politico c’è sempre Bianca Berlinguer che, a dodici giorni dalle fondamentali elezioni politiche, cercherà di spiegare al proprio pubblico, insieme ai suoi ospiti, il quadro della situazione. Sono ancora tanti gli elettori che non hanno deciso chi votare e, in quest’ultimi giorni, tutti i candidati dei vari partiti, sia quelli maggiori che quelli minori, cercano di conquistare l’ultimo voto che potrebbe essere fondamentale per ottenere una maggioranza al Governo. Nella scorsa puntata, ai microfoni di Bianca Berlinguer, ha spiegato il programma della propria coalizione Silvio Berlusconi. Chi sarà, invece, l’ospite di questa sera? Al momento non sono ancora state rese note le anticipazioni. #COspiti del nuovo appuntamento di #Cartabianca sarà il leader di uno dei partiti rivali di Berlusconi?

#CARTABIANCA, ANTICIPAZIONI: IL FLOP DI BIANCA BERLINGUER

#Cartabianca continua ad andare in onda nonostante gli ascolti siano nettamente al di sotto delle aspettative della Rai. La scorsa puntata del programma condotto da Bianca Berlinguer, nonostante la presenza di Silvio Berlusconi, ha raccolto davanti ai teleschermi solo 757.000 spettatori pari ad uno share del 2.9% contro 1.455.000 spettatori con uno share del 6.3% del programma rivale di La7, Di Martedì, condotto da Giovanni Floris? E la striscia quotidiana, invece, quanti spettatori porta a casa? L’appuntamento quotidiano di #Cartabianca è molo più seguito rispetto a quello serale. La puntata di venerdì 16 febbraio, con ospiti lo scrittore Mauro Corona e il geologo Mario Tozzi è stata seguita da 1.340.000 spettatori con l’8.8%. A lungo andare, dunque, la Rai preferirà trasmettere il programma solo nella striscia quotidiana?

