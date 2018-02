ALESSIA MANCINI/ Lite con Rosa Perrotta (Isola dei famosi 2018)

Sull’Isola dei Famosi 2018 è lite continua tra Alessia Mancini e Rosa Perrotta. Ex Velina ed ex tronista non perdono occasione per discutere.

Alessia Mancini e Rosa Perrotta sono state di nuovo protagoniste di una lite all'Isola dei Famosi 2018. Le due concorrenti hanno un carattere forte ed è facile che entrino in contrasto, soprattutto se gli animi sono già accesi per colpa di alcuni imprevisti. La capanna è andata infatti a fuoco e i Naufraghi hanno dovuto ricostruire la struttura al più presto. Tanto è bastato per la Mancini per decidere di allontanare Rosa dai lavori di gruppo, convinta che il suo aiuto fosse del tutto inutile. Una presa di posizione che ha spinto l'ex tronista di Uomini e Donne ad affrontarla a viso aperto, dopo aver sfogato la tensione con Giucas Casella. Rosa ha accusato infatti la Mancini di voler gestire il gruppo e di credere di essere migliore degli altri, parole dure a cui la diretta interessata ha preferito non rispondere. Salvo poi sottolineare in confessionale di aver notato una forte vena permalosa nella rivale e confidare a Francesca Cipriani di non sopportare la Perrotta. Dal suo punto di vista, l'ex tronista ha infatti esagerato nel minimizzare quanto accaduto alla capanna, soprattutto perché il fuoco è basilare per la quotidianità del gruppo. Non è la prima volta che Alessia si sente rivolgere accuse simili, dato che molti concorrenti hanno avuto forti lamentele per i suoi modi di "Capitana". L'unica che invece riesce a vederla sotto un'ottica del tutto diversa è Bianca Atzei, la sua protetta.

La “Capitana” contro Paola Di Benedetto

L'ultima diretta dell'Isola dei Famosi 2018 ha spinto Alessia Mancini fino alle lacrime. L'ex velina ha infatti ricevuto un contatto con il padre, che tramite un audio messaggio ha voluto chiederle perdono. I genitori della concorrente si sono infatti separati quando era piccola e Alessia subisce ancora lo scotto del passato. Il padre all'epoca aveva 20 anni, un'età che a suo dire non gli ha permesso di essere all'altezza di quanto stava accadendo nel suo matrimonio. Alle scuse si sono poi aggiunge parole di lode per la figlia, che lo rende orgoglioso per la donna che è diventata. Il padre di Alessia Mancini è inoltre convinto che gli altri Naufraghi non abbiano capito realmente che dietro quell'atteggiamento duro, la concorrente nasconde una forte fragilità. Per la Mancini è stato impossibile non piangere in diretta, ma è anche sicura che l'amore ricevuto da entrambi i genitori le abbia dato la forza necessaria per affrontare gli ostacoli della vita. In fase di nomination, Alessia ha inoltre voluto dare il proprio voto a Paola Di Benedetto, che ha votato in ogni diretta. Convinta che stia fingendo, non ritiene di dover votare qualcun altro dei Naufraghi.

