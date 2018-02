ANGELA RENDE/ Chi è la moglie di Amaurys Perz? Pronta ad abbracciare il marito? (Isola dei Famosi 2018)

Angela Rende, la moglie dell'ex sportivo Amurys Perez, potrebbe riabbracciare il marito che questa sera rischia di abbandonare l'Isola dei Famosi 2028.

Angela Rende e Amaurys Perez

Lucio Dalla potrebbe aver scritto “Il gigante e la bambina” anche per Angela Rende e Amaurys Perez. L'ex modello e pallanuotista, ancora all'Isola dei Famosi 2018 come concorrente, ha già presentato ai telespettatori italiani la sua determinatissima moglie alcuni anni fa e i fan di “Pechino Express” la ricordano perfettamente. Classe 1978, Angela ha infatti partecipato in coppia con il marito alla terza edizione dell'adventure game della Rai, entrando di diritto nella sesta puntata e mostrando subito una forte complicità sul campo. Forti di dodici anni di matrimonio, la coppia è riuscita a conquistare il cuore dei telespettatori fin dai primi passi percorsi grazie al programma. E non solo perché il pubblico femminile di certo ha invidiato - e invidia ancora - Angela Rende per via dell'affascinante consorte, ma soprattutto per via del passato che la coppia ha vissuto durante i primi anni di matrimonio. La stessa moglie di Amaurys ha infatti rivelato alle telecamere di aver avuto diverse difficoltà a rimanere incinta subito dopo le sue nozze con l'atleta, avvenute a due anni di distanza dal loro primo incontro a Cosenza. Convinta che gli allenamenti in palestra potessero compromettere il suo futuro di madre, ha deciso di limitare qualsiasi tipo di attività fisica e anche se oggi è una mamma fortunata di tre bambini, ha dovuto vivere diversi aborti e altrettante cicatrici emotive e fisiche. La Rende, dal carattere fumantino, è di certo “l’uomo di casa”, come l'ha definita spesso Amaurys, e anche di fronte a questo ostacolo della vita non si è fatta di certo abbattere. E alla fine è evidente che sia riuscita a vincere: nel 2010 è nato il loro primo figlio Gabriel Antonio e due anni dopo Christian. La piccola di casa è invece Daisy, di appena un anno, 'Dedè', come la chiamano affettuosamente i genitori.

È Angela “l’uomo di casa”

Che Angela Rende sia il motore del matrimonio di Amaurys Perez non è di certo un mistero. Durante il suo percorso all'Isola dei Famosi 2018 l'ex atleta, oggi imprenditore, ha sottolineato spesso quanto ribadito in tutte le sue apparizioni televisive in cui ha parlato del suo splendido rapporto con la moglie. Angela è la Donna con la D maiuscola, in grado di accendere il pepe nel loro rapporto e di guidare l'intera famiglia senza colpo ferire. Dall'animo fragile e in contrasto con la sua stazza imponente, Amaurys ha scelto come sua compagna di vita una cosentina in grado di far tremare persino Eva Grimaldi. Durante la partecipazione della coppia a “Pechino Express”, la bionda delle Cougar ha infatti cercato di creare una frattura nella relazione dei Perez, evitata dall'animo da leonessa di Angela. Non potrebbe essere altrimenti per un Sagittario nata il 2 dicembre, una vera pentola a pressione disposta a fare di tutto per difendere il suo branco. Del resto non potrebbe essere altrimenti visto che è abituata a gestire classi turbolente di adolescenti, grazie al suo lavoro di insegnante di educazione fisica. In una video intervista a Pechino Express, Amaurys ha inoltre rivelato di aver chiesto alla moglie di sposarlo dopo appena sei mesi di conoscenza. Un matrimonio record che la coppia ha fortemente voluto grazie a una passione che non accenna a spegnere la sua fiamma. Merito di Angela? Sicuramente. Ancora oggi Perez, nel vederla, non può fare a meno di dirle che diventa sempre più bella.

© Riproduzione Riservata.