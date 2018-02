Alessandro Borghese, 4 Ristoranti/ Anticipazioni sesta puntata: lo chef in Friuli Venezia Giulia (20 febbraio)

Alessandro Borghese, 4 ristoranti anticipazioni e news sesta puntata: lo chef giunge in Friuli Venezia Giulia, chi avrà la meglio tra i quattro ristoratori della puntata di oggi?

20 febbraio 2018 Valentina Gambino

Alessandro Borghese 4 Ristoranti

La sesta puntata di Alessandro Borghese, 4 ristoranti giungerà questa sera nel Friuli Venezia Giulia. In onda dalle 21.15 su SkyUno HD, il noto chef sarà alle prese con la formula del programma che, come ben saprete è sempre la stessa. Dopo il precedente appuntamento andato in onda da Trieste, il celebre capocuoco, torna nella regione più nord-orientale d’Italia. Nelle zone collinari tra Gorizia e Cividale del Friuli, tra vigneti, residenze storiche e castelli, si trovano i quattro nuovi avversari di questa puntata che si sfidano per il titolo di miglior ristorante con cantina. I ristoranti in gara saranno: La Tenuta di Blasig, l’Osteria della Ribolla, l’Agriturismo Alturis e il Castello Formentini. Durante ogni episodio, i 4 rivali si sfideranno per stabilire chi di loro potrà avere la meglio. Ognuno inviterà gli altri tre e durante la cena verrà giudicato con un punteggio da 0 a 10 per location, menu, servizio e conto. In palio per il trionfatore di ciascuna puntata, il titolo di miglior ristorante e un tributo economico da investire nella propria attività e farla crescere al meglio.

4 Ristoranti, anticipazioni quelli della nuova puntata

Ogni cena però, sarà prima anticipata dalla visita di Alessandro Borghese che ispezionerà con scrupolo e attenzione ogni angolo del ristorante. Poi durante la cena lo chef si concentrerà invece sul personale di sala, mettendo alla prova l’accoglienza, servizio al tavolo, descrizione del piatto e del vino. Solo alla fine scopriremo anche il suo giudizio che potrebbe letteralmente ribaltare i voti oppure confermarli. I quattro concorrenti che si contenderanno il primo posto per il miglior ristorante con cantina sono, Elisabetta con “La Tenuta di Blasig” e un passato di studio a New York. Si occupa a 360 gradi della vecchia azienda di famiglia, una grande tenuta del 1700. Poi c’è l’Osteria della Ribolla di Alberto, già cantiniere di fiducia dell’azienda vinicola Collavini, è da 12 anni anche il gestore e il responsabile di sala del ristorante annesso. Spazio poi per L’Agriturismo Alturis, con il suo titolare Marco. In ultimo, c’è anche il “Castello Formentini” con Massimo, lo chef dell’intera residenza.

